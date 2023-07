Premier Morawiecki w Redzikowie: Jesteśmy w przededniu zakończenia realizacji tarczy antyrakietowej

W sobotę szef polskiego rządu złożył wizytę w Bazie Tarczy Antyrakietowej w Redzikowie, która została wyposażona w systemy do zwalczania rakiet pocisków balistycznych średniego zasięgu. Ma ona stanowić część amerykańskiego systemu antybalistycznego Aegis Ballistic Missile Defence, chroniącego USA i sojuszników.

Premier w Redzikowie: Jesteśmy częścią, creme de la creme, zaawansowanego systemu

– Obrona polskiego nieba jest tak konieczna jak obrona polskiej ziemi. Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę i prowadzimy bezprecedensowy program inwestycji w obronę polskiego nieba, jak i ziemi. Cała modernizacja polskiej armii, modernizacja w ramach systemu obrony NATO czyni Polskę bezpieczniejszą niż kiedykolwiek – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Podkreślił, że rząd PiS prowadzi negocjacje, w wyniku których wkrótce zakończy się realizacja projektu tarczy antyrakietowej. – Do końca tego roku cały ten obiekt, systemy informatyczne, ma być zakończony, gotowy. Z ogromną dumą mogę powiedzieć, że polscy i amerykańscy specjaliści to jedni z najlepszych, o ile nie najlepsi operatorzy broni antyrakietowej. (...) Jesteśmy częścią, creme de la creme, zaawansowanego systemu obrony przeciwrakietowej, obrony powietrznej – mówił Morawiecki.

Mateusz Morawiecki o tarczy antyrakietowej: To wykonanie testamentu Lecha Kaczyńskiego

– To też jednocześnie wykonanie testamentu prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który stawiał na obronę przeciwrakietową. W momencie, kiedy 17 września 2009 r. ona (tarcza antyrakietowa – red.) została zatrzymana, dopytywał mocą swojego urzędu, jakie są następne kroki, co ma się stać, żeby Amerykanie tutaj przyszli. Teraz tutaj są, ta część (baza w Redzikowie – red.) to jest taka polsko-amerykańska część polskiej ziemi, ale również nad wzmocnieniem całego tego obszary, którzy będzie krytyczną, węzłową częścią obrony przeciwlotniczej całego systemu NATO – mówił premier.

Morawiecki mówił, że Redzikowo pod Słupskiem to niezwykle ważna część Polski, ponieważ nie tylko będzie się tu skupiać część obronna, ale będą stąd prowadzone wszystkie działania połączeniowe – interoperacyjność z innymi węzłowymi punktami NATO na flance wschodniej.

Premier: Rząd PiS zrealizował obietnicę rządu PO

– Rząd PiS zrealizował obietnicę rządu PO. PO przez osiem lat obiecywała, że ziemia słupska będzie miała specjalny program i nic takiego się nie zadziało. Ale my zrealizowaliśmy ten program. To 335 mln zł specjalnego programu, w tym wewnętrzy ring słupska i 50 innych projektów, które z tego pakietu się dzieją – drogi, instalacje, budynki – aby ziemia słupska nie tylko nie była poszkodowana, ale by mogła korzystać z tego poprzez odpowiednie rozwiązania infrastrukturalne – przekonywał.

facebookCzytaj też:

Wagnerowcy wjechali na Białoruś. Tą trasą przemieszczała się kolumnaCzytaj też:

Rosja desperacko szuka ludzi na front. Naloty na migrantów zarobkowych