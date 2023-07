Tragiczny wypadek na Pomorzu. Nie żyje 20-latka w ciąży

Asp. szt. Karolina Kosmowska przekazała PAP, że do wypadku doszło około godz. 20. Samochód osobowy uderzył w drzewo. 20-letnia pasażerka, która była w ciąży, zmarła w trakcie transportu do szpitala. Nie udało się uratować także jej nienarodzonego dziecka. 21-letni kierowca w ciężkim stanie trafił do szpitala w Elblągu. Okoliczności wypadku będą wyjaśniać policja i prokuratura.

Na miejscu pracowali policjanci, ratownicy i strażacy z OSP w Żuławce Sztumskiej.

To już drugi tragiczny wypadek z udziałem 20-latków w ten weekend. W nocy z soboty na niedzielę grupa młodych mężczyzn w wieku od 20 do 24 lat zginęła po tym, jak kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Samochód zjechał, dachując, po schodach na Bulwar Czerwieński, gdzie z kolei uderzył w betonowy murek okalający ścieżkę dla pieszych. Policja opublikowała zdjęcie z miejsca zdarzenia.

facebook