Asp. szt. Karolina Kosmowska przekazała PAP, że do wypadku doszło około godz. 20. Samochód osobowy, którym podróżowały dwie osoby, uderzył w drzewo. 20-letnia pasażerka, która była w ciąży, zmarła w trakcie transportu do szpitala. 21-letni kierowca w ciężkim stanie trafił do szpitala w Elblągu.

