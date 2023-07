Najcieplejszy dzień od początku roku za nami. Tutaj padły najwyższe temperatury

Podobnie jak w sobotę niemal cala Polska jest objęta ostrzeżeniem przed upałami przekraczającymi 30 st. Celsjusza.

Sobota była najcieplejszym dniem od początku roku. W pierwszy dzień weekendu najgoręcej było na zachodzie. Najwyższą temperaturę odnotowano w Wielichowie na zachodzie Wielkopolski (35,5 stopnia). Na drugim miejscu znalazły się Słubice (województwo lubuskie). Termometry pokazały tam 34,5 st. Celsjusza.

twitter

Upalne powietrze przemieszcza się na wschód

W niedzielę IMGW prognozuje stopniowe przesuwanie się mas gorącego powietrza. Z zachodu na wschód będzie wolno wędrował chłodny front atmosferyczny. Przed frontem będzie utrzymywało się upalne powietrze zwrotnikowe, za frontem zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie. Wystąpią niewielkie wahania ciśnienia.

Na niektórych stacjach już o godzinie 10:00 temperatura przekroczyła 30 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie w centrum i w północno-wschodniej Polsce. W Warszawie termometry pokażą nawet 36 stopni Celsjusza, a w Olsztynie 35 stopni. Temperatura spadnie poniżej 30 stopni na terenie województw zachodniopomorskiego i pomorskiego.

W niedzielę prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie do 80 km/h. Miejscami spadnie grad.

W odpowiedzi na upały GIS opracował narzędzie, które pozwala szybko znaleźć najlepsze kąpielisko w okolicy. Wystarczy ściągnąć aplikację na smartfona. Baza zawiera już 685 lokalizacji, z których wszystkie muszą spełniać prawne wymogi strzeżonego kąpieliska. Co więcej, w aplikacji mobilnej Serwisu Kąpielowego znajdziemy interaktywną mapę, która doprowadzi nas do najbliższego miejsca nad wodą.

Czytaj też:

Biznes ma dość hejtu na wakacje w Polsce. Jak się broni?Czytaj też:

Fala upałów zaleje Polskę. Nawet 37 stopni Celsjusza!