Ambasador USA w Polsce o broni jądrowej w naszym kraju. Dyplomata zdradził plany Ameryki

Mark Brzezinski w rozmowie z „Rzeczpospolitą” skomentował szczyt NATO w Wilnie. – Prezydent Joe Biden przy tej okazji powiedział jednak jasno, że zanim Ukraina przystąpi do NATO, będzie musiała przeprowadzić reformy, aby osiągnąć standardy, które obowiązują każdy kraj sojuszu. Teraz jednak koncentrujemy się na tym, jak wspierać Ukrainę, dostarczać jej broń potrzebną do stawienia czoła rosyjskiej agresji. I będziemy to robić tak długo, jak to konieczne – powiedział dyplomata.

Ambasador USA w Polsce o tym, co łączy Warszawę i Waszyngton

Ambasador USA w Polsce podkreślił, że Warszawę i Waszyngton łączy „wspieranie narodu ukraińskiego i otwarte podejście do jego aspiracji integracji z Zachodem”. – Polsko-amerykańskie relacje są oparte na wspólnie wyznawanych wartościach, takich jak równość, prawa człowieka, praworządność, demokracja – dodał Brzezinski.

Dyplomata stwierdził, że „demokracja jest możliwa tylko, jeśli nasi obywatele mają dostęp do wiarygodnej i rzetelnej informacji, mogą słyszeć i brać pod uwagę różne punkty widzenia”. – Wiemy, jak wygląda alternatywa. Polska przez dziesięciolecia żyła w innej rzeczywistości narzuconej przez Związek Radziecki władzy komunistycznej. Polacy nie chcą powrotu do czasów, kiedy autokraci oszukiwali naród, sięgając po represje – mówił Brzezinski.

Mark Brzezinski o sporach pomiędzy Warszawą i Berlinem. „Korzysta na nich Władimir Putin”

Ambasador USA w Polsce odniósł się również do napięć pomiędzy Warszawą i Berlinem w kontekście utworzenia centrum naprawy czołgów Leopard czy przedłużenia stacjonowania niemieckich patriotów w Polsce. Brzezinski ocenił, że na takich sporach korzysta tylko jedna osoba i jest nią Władimir Putin. W kontekście obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce dyplomata zwrócił uwagę, że „zagrożenie na flance wschodniej to nie tylko problem Polski czy Ameryki, ale całego NATO”.

Na koniec Brzezinski skomentował doniesienia o udostępnieniu Polsce amerykańskiej broni jądrowej w ramach „Nuclear Sharing”. – Słyszałem o tym. Ameryka i NATO stale analizują stan zagrożenia dla bezpieczeństwa Europy. W tej chwili nie mamy planów rozwinięcia programu „Nuclear Sharing” poza kraje NATO, które w nim uczestniczą – podsumował.

