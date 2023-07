Znany muzyk z zarzutami. Krzysztof S. oskarżony o wykorzystanie seksualne nieletniej

O akcie oskarżenia przeciwko Krzysztofowi S. poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Banna. Muzykowi jazzowemu postawiono zarzut wykorzystania seksualnego osoby nieletniej poniżej 15. roku życia za co grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. Oskarżony ne przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.

– Zarzut dotyczy zdarzenia z 2017 roku, mającego miejsce w Puławach podczas warsztatów jazzowych organizowanych dla dzieci i młodzieży przez stowarzyszenie, którego prezesem wówczas był oskarżony Krzysztof S. – przekazał Banna cytowany przez TVN Warszawa.

Krzysztof S. kolejne oskarżenia

Krzysztof S. już wcześniej został oskarżony o wykorzystywanie osób nieletnich. W październiku 2018 roku do prokuratury wpłynęły zawiadomienia dotyczące sytuacji do jakich miało dojść jeszcze w latach 90. Postępowania w tych sprawach zostały jednak umorzone z powodu przedawnienia.

– W toku śledztwa ustalono, że wszystkie czyny, poza jednym, o których zeznały pokrzywdzone osoby, były już przedawnione w momencie powiadomienia o nich prokuratury. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego przedawnienie jest negatywną przesłanką procesową uniemożliwiającą kontynuowanie postępowanie. Art. 17 § 1 pkt 6 Kodeksu postępowania karnego wprost wskazuje, że umarza się postępowanie, jeśli nastąpiło przedawnienie karalności – wyjaśnił Szymon Banna.

Prokurator podkreślił, że sąd utrzymał w mocy decyzje prokuratury o umorzeniu postępowania, ponieważ czyny, o które oskarżono Krzysztofa S. były już przedawnione w momencie zgłoszenia. Wszystkie sytuacje, których dotyczyły zgłoszenia z 2018 roku dotyczyły okresy od 1997 do 1999 roku.

