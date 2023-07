34-letni obcokrajowiec miał dotykać 8-latkę na basenie. Kolejny taki przypadek w ciągu dwóch dni

W niedzielę 16 lipca 2023 r. na basenie w Zdzieszowicach (woj. opolskie) jedna z osób poinformowała ratownika, że mężczyzna wypoczywający na kąpielisku dotykał w miejsca intymne małoletnią dziewczynkę – podał portal nto.pl. Ratownik powiadomił policję. Okazało się, że na basenie były też trzy inne dziewczynki, które stwierdziły, że były dotykane w podobny sposób przez mężczyznę.

Dotykał dziewczynkę w miejsce intymne na basenie. Sprawą zajmuje się policja i prokuratura

Funkcjonariusze zatrzymali w tej sprawie 34-letniego mężczyznę. To cudzoziemiec, który na co dzień mieszka na terenie powiatu krapkowickiego. Śledczy prowadzą czynności ws. molestowania jednej z dziewczynek. Chodzi o art. 200 par. 1. Kodeksu karnego, które mówi o seksualnym wykorzystaniu małoletniego. Za takie przestępstwo grozi od dwóch do 12 lat więzienia.

Policja nie chciała udzielać więcej informacji powołując się na delikatność sprawy. Sprawę bada też strzelecka prokuratura. RMF FM podało, że obcokrajowiec przebywa w policyjnym areszcie. Poszkodowaną miała być 8-letnia dziewczynka. Z kolei najstarsze z trójki dzieci ma 15 lat. Ten wątek jest obecnie sprawdzany.

Próba linczu na basenie w Bytomiu. Tłum stał się agresywny i niemal doszło do samosądu

Do podobnej sytuacji doszło dzień wcześniej na kąpielisku w Bytomiu. Ochroniarze na basenie otrzymali zgłoszenie od matki dziewczynki korzystającej z basenu oraz dwóch chłopców. Kobieta zeznała, że jej córka powiedziała jej o zaczepkach ze strony 50-letniego mężczyzny. Zaczepki podczas zabawy w wodzie ze strony tej samej osoby zgłosili również chłopcy. Wyprowadzono Gruzina i jego współtowarzyszy w wieku od 18 do 55 lat. Tłum stał się agresywny i niemal doszło do samosądu.

