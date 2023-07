Awantura na basenie w Bytomiu. 48-letni Gruzin usłyszał zarzuty

Urząd Miejski w Bytomiu poinformował, że w sobotę około godz. 16 ochroniarze pilnujący bezpieczeństwa na terenie kąpieliska w Parku Miejskim w Bytomiu otrzymali zgłoszenie od matki, której córka powiedziała o zaczepkach ze strony 50-letniego mężczyzny. Podobne zgłoszenie wpłynęło rod dwóch chłopców. Ochroniarze podjęli interwencję i wyprowadzili mężczyznę oraz trzech jego współtowarzyszy z basenu, a także zawiadomili policję. Po przyjeździe funkcjonariuszy niemal doszło do samosądu, policja musiała użyć gazu łzawiącego.

Jak się okazało, mężczyźni byli obywatelami Gruzji w wieku od 18 do 55 lat. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Katowicach Marta Zawada-Dybek potwierdziła podczas konferencji prasowej, że Prokuratura Rejonowa w Bytomiu przesłuchała podejrzanych o czynności pedofilskie, jednak tylko jeden z nich usłyszał zarzuty dopuszczenia się i usiłowania dopuszczenia się czynności seksualnych wobec dziewczynek i jednego chłopca.

Bytom. 48-letni Gruzin z zarzutami

– W związku ze zdarzeniem, do którego doszło w Bytomiu na kąpielisku miejskim, prokurator rejonowy w Bytomiu wszczął śledztwo w sprawie dopuszczenia się innych czynności seksualnych wobec małoletnich poniżej lat 15. Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego, który był gromadzony od soboty, prokurator przedstawił zatrzymanemu 48-letniemu obywatelowi Gruzji zarzut usiłowania dopuszczenia się innych czynności seksualnych wobec trójki małoletnich poniżej lat 15 – przekazała Zawada-Dybek.

Rzeczniczka poinformowała, że pokrzywdzone dziewczynki mają 10 i 12 lat, a chłopiec 13. – Podejrzany nie przyznał się do postawionego mu zarzutu. Składał wyjaśnienia. Na tym etapie nie informujemy o treści składanych wyjaśnień podejrzanego. Prokurator skieruje w tej sprawie do Sądu Rejonowego w Bytomiu wniosek o wystosowanie tymczasowego aresztowania – zaznaczyła. Jak dodała, za zarzucany czyn 48-latkowi może grozić kara do 12 lat więzienia.

Pozostali mężczyźni zostali zwolnieni

Obywatel Gruzji, który usłyszał zarzuty, mieszkał i pracował legalnie w Bytomiu. – Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału dowodowego prokurator nie znalazł podstaw do przedstawienia zarzutu trzem pozostałym mężczyznom, również obywatelom Gruzji. Te osoby zostały przesłuchane również w charakterze świadków i zwolnione po przesłuchaniu – powiedziała Zawada-Dybek.

Śledczy zajmą się również zachowaniem innych osób, które przebywały wówczas na basenie, wobec interweniujących funkcjonariuszy policji. – Postępowanie będzie prowadzone w kierunku stosowania wobec funkcjonariuszy policji groźby bezprawnej, przemocy w celu zmuszenia ich do zaniechania prawnych czynności służbowych – wyjaśniła rzeczniczka.

