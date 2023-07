Statystyki dot. przestępczości wśród cudzoziemców. Specjalista zwraca uwagę na ważny aspekt

Od stycznia do maja zarzuty usłyszało ok. 4,7 tys. przebywających w Polsce cudzoziemców. Najwięcej z nich to obywatele Ukrainy. – Aby poznać rzeczywiste rozmiary zjawiska, trzeba zbadać dla każdej narodowości współczynnik przestępczości – podkreślił prof. Brunon Hołyst, specjalista w dziedzinie kryminologii. Według wspomnianego współczynnika najgorzej wypadają obywatele Gruzji.

Dziennik Rzeczpospolita zwrócił się do Komendy Głównej Policji o statystyki dotyczące przestępstw, którem popełnili cudzoziemcy na terytorium Polski. Ok. 4,7 tys. cudzoziemców usłyszało zarzuty W pierwszych miesiącach tego roku, tj. od stycznia do maja, zarzuty usłyszało ok. 4,7 tys. – a dokładnie 4695 – cudzoziemców. Dotyczyły one głównie kradzieży, jazdy pod wpływem alkoholu oraz posiadania narkotyków. W całym ubiegłym roku zarzuty usłyszało ok. 12,4 tys. cudzoziemców. Dla porównania, w 2013 r., czyli dekadę temu, liczba podejrzanych z zagranicznym paszportem wyniosła ok. 3,5 tys. Spośród obcokrajowców, którzy usłyszeli zarzuty od stycznia do maja, najwięcej było obywateli Ukrainy – 2288 osób. W dalszej kolejności znaleźli się obywatele Gruzji – 901, Białorusi – 277, Mołdawii – 228, Rosji – 80, Rumuni – 69, Niemiec – 67, Bułgarii – 63, Czech – 51 osób. Pozostali pochodzą z Łotwy, Litwy, Uzbekistanu, Słowacji, Armenii, Azerbejdżanu i Turcji. Specjalista zwraca uwagę na współczynnik przestępczości Z przytoczonych statystyk wynika, że najwięcej przestępstw popełniają w naszym kraju Ukraińcy. Jednak prof. Brunon Hołyst – jeden z najlepszych specjalistów w dziedzinie kryminologii – zwrócił uwagę na ważny aspekt. – Ukraińców jest u nas najwięcej, stąd wrażenie dużej skali popełnianych przez nich przestępstw. Aby poznać rzeczywiste rozmiary zjawiska, trzeba zbadać dla każdej narodowości współczynnik przestępczości, czyli liczbę przestępstw do ogólnej liczby populacji osób z danego kraju – wyjaśnił prof. Hołyst. Przestępstw najczęściej dopuszczają się obywatele Gruzji Według wspomnianego współczynnika przestępczości najgorzej w statystykach wypadają Gruzini. W Polsce legalnie przebywa ok. 22 tys. obywateli Gruzji, z których podejrzanych o przestępstwa popełnione od stycznia do maja jest 901 osób. Postawione im zarzuty dotyczyły najczęściej kradzieży, w tym włamań do domów i mieszkań. Natomiast liczebność obywateli Ukrainy wynosi ok. 1,5 mln osób, spośród których zarzuty usłyszało 2288. „Dla porównania – Białorusinów z prawem pobytu jest czterokrotnie więcej – 88 tys., a zarzuty ma tylko 277 z nich. Problemem Ukraińców jest jazda z promilami – stanowią blisko 70 proc. spośród wszystkich obcokrajowców z zarzutami za prowadzenie po alkoholu. Tylko co trzecia »cudzoziemska« kradzież była dokonana przez obywateli Ukrainy, a odsetek włamań wynosił zaledwie 4,7 proc. ogółu” – uzupełnił dziennik Rzeczpospolita. Czytaj też:

Matka odebrała 8-letniego syna z placu zabaw i zniknęła. Gdańska policja szuka Julii i BrendonaCzytaj też:

Są wstępne wyniki sekcji zwłok ofiar wypadku w Krakowie. Prokuratura nie wyklucza żadnej wersji