Konflikt na linii Patryk Jaki – Krzysztof Skiba. „Lizus PO o intelekcie liścia” i „patriota własnego portfela”

Patryk Jaki umieścił na Twitterze zdjęcie, do którego zapozował w koszulce z podobizną Władysława Jagiełły. Selfie miało być sposobem na uczczenie rocznicy Bitwy pod Grunwaldem. „Dziś kolejna rocznica wielkiego polskiego zwycięstwa, w jednej z najważniejszych bitew w historii Europy. Polska husaria była wychowywana w duchu tej wiktorii. Dlatego ich kod kulturowy rósł bez żadnych znanych nam obecnie kompleksów” – napisał europoseł. Patriotyczny zryw wywołał różne reakcje.

Krzysztof Skiba krytycznie o stroju Jakiego

Krzysztof Skiba – muzyk i satyryk – postanowił zamieścić komentarz pod wpisem wyśmiewającym strój polityka, opublikowanym na profilu Racjonalna Polska. „Pan Patryk Jaki kreuje się na wielkiego patriotę, bo liczy, że zaniedbania i korupcja w czasach, gdy był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie PiS, nie będą miały konsekwencji sądowych. Przypomnijmy, że kontrola NIK wykazała wielomilionowe nieprawidłowości w podległym mu urzędzie” – skomentował. W przeciągu jednego dnia komentarz członka zespołu Big Cyc polubiło prawie tysiąc osób.

Patryk Jaki o Skibie. „Znany lizus PO”

Europoseł odpowiedział na krytyczny komentarz Skiby. W rozmowie z Pudelkiem w niepochlebnych słowach odniósł się do sposobu myślenia muzyka. – Krzysztof Skiba jest znanym lizusem Platformy Obywatelskiej o intelekcie liścia w moim ogrodzie. Rzekome nieprawidłowości, o których wspomina, były fejkami. Resort wygrał już prawomocnie wszystkie te sprawy. Nie oczekuję jednak od osoby o intelekcie tego pana, aby coś głębiej analizował, skoro, jak widać, potrafi powielać tylko fejki z hejterskiego Soku z Buraka – powiedział Jaki.

Polityk Suwerennej Polski odniósł się także do zarzutów internautów, którzy sugerowali, że koszulka jest tandetna i nieelegancka. – Co do koszulki — jest rzeczywiście sportowa, bo regularnie ćwiczę, co hejterowi Skibie też polecam. A promowanie polskiej historii uważam za coś bardzo wartościowego – podsumował Jaki, ponownie uderzając w muzyka.

Skiba odpowiada. „Pan jest patriotą jedynie własnego portfela”

Wypowiedź Patryka Jakiego nie zakończyła medialnego konfliktu. Krzysztof Skiba w długim wpisie na Facebooku ustosunkował się do słów polityka. „To niskie poparcie spędza mu sen z powiek, bowiem tylko immunitet poselski i fakt, że prokuratorem generalnym jest jego partyjny kolega powoduje, iż nikt nie interesuje się jego powiązaniami finansowymi” – napisał, ponownie nawiązując do zarzucanych Jakiemu nieprawidłowości. „Ja byłem patriotą w czasach, gdy nie było to modne. W stanie wojennym, gdy można było dostać za to po głowie. Pan jest, zdaje mi się, patriotą jedynie własnego portfela” – podsumował Skiba.

