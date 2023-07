Pijana kobieta awanturowała się w kościele. Przewróciła kościelnego i wyrwała księdzu mikrofon

Skandaliczne zdarzenie rozegrało się w niedzielę 16 lipca w kościele na jednym z osiedli w Poznaniu. Jak donosi czytelniczka portalu epoznan.pl, w trakcie mszy w świątyni znalazła się kobieta, której zachowanie wskazywało na stan nietrzeźwości. Sprawczyni zamieszania zakłóciła przebieg liturgii, miała się też awanturować i być agresywna.

Pijana kobieta przewróciła kościelnego

– Wtargnęła do środka świątyni i popchnęła kościelnego z tacą. Starszy pan został przewrócony – poinformowała uczestniczka nabożeństwa. Posługę pełnił starszy mężczyzna, który bardzo się przejął całą sytuacją. – Brak szacunku do starszego człowieka. Pani rozsypała mu tacę. Został zbadany po tym zdarzeniu przez miejscowego kardiologa – dodała.

Następnie podeszła do księdza, wyrwała mu mikrofon i zaczęła przemawiać do zgromadzonych. Wtedy zdradziła powód swojego oburzenia. – Pani wyrwała księdzu mikrofon, by samochody blokujące jej pojazd, stojący na prywatnym kościelnym parkingu, odjechały. Na parkingu stoi tablica informująca, że parking jest zarezerwowany dla wiernych – zdradziła czytelniczka.

Agresywna plażowiczka odpowie za wtargnięcie

O sprawie poinformowano policję, jednak funkcjonariuszom na razie nie udało się ustalić, kim jest poszukiwana kobieta. Mieszkańcy sugerują, że mogła być turystką, która przyjechała nad znajdujące się w okolicy jezioro. – Wiemy, że we wtorek wpłynie oficjalne zawiadomienie w tej sprawie – powiedział w rozmowie z epoznan.pl komendant Maciej Święcichowski z zespołu prasowego Policji Wielkopolskiej. Poinformował również, że funkcjonariusze planują przesłuchać księdza oraz kościelnego.

Uczestniczka nabożeństwa przekazała, że pijana kobieta podczas zdarzenia upuściła swój telefon. – Jest do odbioru na komisariacie – oznajmiła. Prywatny aparat może okazać się pomocny w ustalaniu tożsamości agresorki, której – jak przekazał Święcichowski – za przeszkadzanie w wykonywaniu aktu religijnego grozi kara grzywny lub do 2 lat więzienia.

