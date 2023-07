Kamera zarejestrowała potrącenie kobiety na pasach. Uwagę zwraca reakcja świadków i kierowców

Do groźnego zdarzenia doszło 17 lipca po południu na skrzyżowaniu świetlnym, u zbiegu al. Kaczyńskiego i Marii Skłodowskiej – Curie w Lubinie. 63-letni kierowca volkswagena busa potrącił na oznakowanym przejściu kobietę.

Na filmie zamieszczonym przez profil Stop Cham widać, że kobieta wchodzi na zebrę. Przepuszcza ją samochód stojący na lewym pasie, jednak kolejny kierowca zauważa ją za późno i uderza w kobietę. Do poszkodowanej, która nie może podnieść się z jezdni, podchodzą dwie osoby – piesza z siatkami oraz inny pieszy bądź kierowca, dopiero po dwunastu sekundach. Na filmie widać, że mężczyzna po potrąceniu kobiety i wyjściu z auta odchodzi w drugą stronę, być może jest w szoku. Pyta o coś innego kierowcę, po czym siada na krawężniku i nie reaguje na to, co dzieje się na jezdni.

Potrącenie pieszej w Lubinie. Lekarze walczą o jej życie

66-letnia mieszkanka miasta została potrącona przez samochód, który prowadził 63-letni mężczyzna.

Ze wstępnych ustaleń policjantów, relacji świadków oraz nagrania monitoringu wynika, że kierujący volkswagenem chciał przejechać przez przejście dla pieszych na zielonym świetle. W tym momencie, zza innego pojazdu, z jego lewej strony, weszła 66-letnia mieszkanka Lubina. Poszkodowana w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala. Kierujący, 63-letni lubinianin, był w chwili zdarzenia trzeźwy.

„Gazeta Wrocławska” informuje, że kobieta jest w krytycznym stanie, lekarze walczą o jej życie. Uwagę internautów zwróciła początkowa bierność świadków na to zdarzenie.

– Skąd takie zachowanie osób będących w bezpośrednim otoczeniu miejsca zdarzenia? Nie umiem tego wytłumaczyć. Z pewnością będzie to również przedmiotem prowadzonego śledztwa – powiedziała TVN24 asp. sztab. Sylwia Serafin, Oficer Prasowy KPP w Lubinie.

„Upał, zmęczenie, brak koncentracji i nieostrożność mogą mieć wpływ na nasze bezpieczeństwo. Dlatego też apelujemy o bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego” – zaapelowali policjanci z Lubina.

