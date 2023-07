Samolot uderzył w budynek tuż po oderwaniu się od ziemi. Aeroklub wydał oświadczenie

17 lipca, przed godziną 20, na hangar na lotnisku aeroklubu w Chrcynnie koło Nowego Dworu Mazowieckiego spadł samolot Cessna 208. Na jego pokładzie znajdowały się trzy osoby. W zdarzeniu łącznie poszkodowanych zostało piętnaście osób: pięć śmiertelnie, siedem zostało rannych, a trzem nic się nie stało.

Wypadek lotniczy pod Warszawą. Członek komisji przekazał najnowsze ustalenia

– Samolot, tuż po oderwaniu się od ziemi, w trakcie szkolenia z niewyjaśnionych przyczyn, w lewym ostrym zakręcie, z pochyleniem na lewe skrzydło zderzył się z jednym z budynków, w którym przebywały inne osoby. Zrobiliśmy skan 3D miejsca zdarzenia, zabezpieczyliśmy dowody. Teraz próbujemy wydobyć wrak – powiedział członek Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Jacek Bogatko na antenie TVN24.

Wyjaśnił, że w następnej kolejności eksperci będą prowadzili oględziny kabiny, ustawienie dźwigni, mocy skoku śmigła, klap itd. – Część z nas pojedzie przesłuchać świadka, jedną z osób, która była w samolocie i przeżyła wypadek – przekazał. – Zbieramy fakty, analizujemy, wyciągamy wnioski i próbujemy dać zalecenia, by zapobiec takim sytuacjom w przyszłości – podkreślił Bogatko.

Wypadek samolotu pod Nasielskiem. Aeroklub zabrał głos

W sprawie katastrofy lotniczej w Chrcynnie oświadczenie wystosował Aeroklup SkyDive Warszawa, do którego należał samolot. „W dniu 17 lipca 2023 r. na lądowisku w Chrcynnie k. Nasielska doszło do wypadku lotniczego z udziałem samolotu Cessna 208B o znakach rejestracyjnych SP-WAW, należącego do Aeroklubu Warszawskiego. Cała społeczność naszego Stowarzyszenia jest głęboko wstrząśnięta tą tragedią. Wszyscy poszkodowani znajdują się pod opieką medyczną. Aeroklub Warszawski zapewnia im oraz ich rodzinom i najbliższym wszelkie niezbędne wsparcie” – podkreślono.

Aeroklub wskazał, że czynności wyjaśniające w tej sprawie prowadzi Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych oraz prokuratura. W gestii tych organów leży wyjaśnienie wszelkich okoliczności i przyczyn katastrofy.

„Statek powietrzny biorący udział w zdarzeniu wykonywał loty z doświadczonym pilotem-instruktorem na pokładzie, posiadającym wszelkie wymagane uprawnienia. Samolot był w doskonałym stanie technicznym – niespełna przed miesiącem przeszedł gruntowny przegląd. Wszystkie statki powietrzne Aeroklubu Warszawskiego podlegają bieżącej obsłudze technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi dotyczącymi utrzymania zdatności do lotu samolotów oraz przepisów bezpieczeństwa lotniczego, pod nadzorem organów państwowych. Łączymy się w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar katastrofy” – podano.

