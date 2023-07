Polscy strażacy ruszą do Grecji. To już kolejny taki przypadek

W Grecji, w nadmorskich miastach w pobliżu Aten, szaleją mocne pożary. Podsycane są dodatkowe przez silne wiatry. Pierwszy z nich wybuchł w wiosce Kouvaras, niecałe 30 km od stolicy. Wymagana była ewakuacja mieszkańców. Żywioł dotarł także do popularnych miejscowości wakacyjnych – Anavyssos i Lagonisi. Teraz, aby pomóc greckiej straży pożarnej, wyruszą do nich jednostki z Polski. Informację ten przekazał Mariusz Kamiński, a potwierdził Andrzej Bartkowiak.

Mariusz Kamiński informuje – polscy strażacy ruszą do Grecji

„Grecja znowu dotknięta ogromnymi pożarami. Ruszamy na pomoc! W porozumieniu z premierem Mateuszem Morawieckim poleciłem komendantowi Andrzejowi Bartkowiakowi przygotowanie do wyjazdu naszych strażaków, by, jak dwa lata temu, pomogli w gaszeniu pożarów na południu Europu” – poinformował na Twitterze Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Andrzej Bartkowiak potwierdza słowa ministra

„W związku z pożarami lasów w Grecji, poprzez ERCC (red. Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego) wpłynęła prośba o pomoc ratowniczą w postaci modułów GFFFV (red. zwalczania pożarów lasów za pomocą pojazdów). Polscy strażacy zgłaszają swoją gotowość pomocy! Trwa mobilizacja sił modułów z Komend Wojewódzkich PSP w Poznaniu oraz Krakowie” – potwierdził Andrzej Bartkowiak, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.

Już nie raz polska straż pomagała w walce z europejskimi pożarami

To nie pierwszy raz, kiedy polscy strażacy jadą na pomoc Grecji. Ostatni taki przypadek był w sierpniu 2021 roku. Rozdysponowano wówczas moduły GFFFV z Poznania i Wrocławia. Akcja trwała niemal miesiąc, a udział w niej wzięło 286 funkcjonariuszy oraz 46 pojazdów. Analogiczna sytuacja miała także miejsce przed rokiem, kiedy to Polacy pojechali pomóc w walce z pożarami we Francji. Wówczas do akcji wyruszyło 146 strażaków.

