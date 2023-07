Bezdomny został śmiertelnie pobity przez znajomych. „Twierdzili, że znaleźli go zakrwawionego na ulicy”

Do zdarzenia doszło 3 lipca przy ul. Rodziewicza w Bełchatowie w województwie łódzkim.

„Twierdzili, że znaleźli go zakrwawionego na ulicy”

Jak relacjonuje Dziennik Łódzki, tuż przed północą policja otrzymała zgłoszenie, że w znajdującym tam kontenerze dla bezdomnych został pobity mężczyzna. Wysłany na miejsce patrol zastał w kontenerze dwóch mężczyzn w wieku 30 i 41 lat oraz 49-letnią kobietę.

Oświadczyli oni, że pobity – którym okazał się 46-letni mężczyzna – został już przetransportowany przez pogotowie do szpitala. Przedstawili również stróżom prawa „relację”, w jakich okolicznościach 46-latek miał rzekomo doznać obrażeń.

– Twierdzili, że mężczyzny tego nie znają oraz, że znaleźli go zakrwawionego na ul. Czaplinieckiej. Udzielili mu pomocy przenosząc do swojego miejsca noclegowego i wezwali karetkę pogotowia – poinformował w rozmowie z Dziennikiem Łódzkim nadkom. Iwona Kaszewska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

Cała trójka usłyszała zarzuty

Niestety, 46-latek doznał zbyt rozległych obrażeń i zmarł po kilku dniach w szpitalu. Przed śmiercią zdążył jednak wskazać jako sprawców pobicia swoich znajomych, z którymi zamieszkiwał w kontenerze.

Stróże prawa zdobyli wkrótce dowody, które potwierdziły, że 46-latek został brutalnie pobity przez 30- i 41-latka w trakcie libacji alkoholowej. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora o tymczasowe aresztowanie obu podejrzanych. Ich towarzyszka odpowie natomiast za utrudnianie postępowania.

– Dwóch mężczyzn w wieku 30 i 41 lat oraz 49-letnia kobieta zostali zatrzymani (...) Usłyszeli już zarzuty. Mężczyźni odpowiedzą za pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności (...) Zarzut dotyczący przestępstwa polegającego na utrudnianiu postępowania usłyszała 49-latka, za co grozi kara do 5 lat więzienia – uzupełniła nadkom. Kaszewska.

