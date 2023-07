Odwołanie dyrektora Lasów Państwowych w Szczecinku. Pojawiły się dwie hipotezy

Jak wynika z ustaleń Gazety Wyborczej, odwołanie Maciejunasa okazało się sporym zaskoczeniem dla podległych mu pracowników.

Kwestia fatalnego stanu świerków?

„Dyrektor generalny Lasów Państwowych powołuje i odwołuje dyrektorów regionalnych bez podania przyczyny” – skomentował rzecznik Lasów Państwowych Michał Gzowski.

Pojawiły się dwie hipotezy, co było przyczyną odwołania. Pierwsza zakłada, że były dyrektor poniósł odpowiedzialność za fatalny stan świerków w jednym z nadleśnictw, co opisał na blogu pewien leśnik z Białegostoku. Informacje na ten temat miały dotrzeć do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Kwestia „festiwalu TVN-u”?

Druga hipoteza zakłada, że Maciejanus stracił posadę w związku z festiwalem Zdobywcy Fryderyków, który odbył się w ubiegły weekend w Szczecinku. Jeden z leśników, który skontaktował się z Gazetą Wyborczą, określił imprezę „festiwalem TVN-u”.

Rzecznik prasowa Zdobywców Fryderyków Anna Czerniejewska poinformowała, że Lasy Państwowe wycofały się ze współpracy „dosłownie kilka dni przed festiwalem”

„Podlegli mu [Maciejunasowi – red.] nadleśniczowie udzielili albo tylko chcieli udzielić wsparcia festiwalowi (...) Nasi informatorzy twierdzą, że kiedy przed kilkoma dniami stery RDLP [Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – red.] po Maciejunasie przejęła Wioletta Koper-Staszowska (była kandydatka PiS w wyborach na Śląsku) jedną z pierwszych rzeczy, o jakie miała pytać podczas narady, było to, czy można jeszcze wycofać się z festiwalu” – czytamy w artykule Gazety Wyborczej.

„Obok logo krytycznej wobec władzy stacji”

Z dokumentów wynika jednak, że festiwal został zorganizowany przez spółkę High Events, a nie wspomnianą telewizję. Skąd w takim razie wzięło się określenie „festiwal TVN”?

Telewizja była patronem medialnym wydarzenia, a dwóch jej dziennikarzy wcieliło się w role prowadzących. Podczas festiwalu odbyło się również specjalne wydanie programu „Szkło kontaktowe”.

„Zdaniem naszych informatorów już sam fakt, że logo Lasów Państwowych pojawiło się obok logo krytycznej wobec władzy stacji telewizyjnej, mogło wystarczyć, by pracę stracił Maciejunas” – skomentowała Gazeta Wyborcza.

