Katastrofa samolotu w Chrcynnie. Są wyniki sekcji zwłok pilota

Sekcja zwłok mężczyzny, który pilotował Cessnę, została przeprowadzona we wtorek. Jak przekazała TVN24 rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz, biegli ustalili, że przyczyną śmierci pilota był uraz głowy. Prokuratura Rejonowa w Pułtusku apeluje z kolei do świadków zdarzenia, by zgłaszali się do prokuratury lub na policję. – Takie zeznania są bardzo cenne – podkreślała Jolanta Świdnicka z pułtuskiej prokuratury.

Katastrofa samolotu w Chrcynnie

Na pokładzie Cessny, która spadła na hangar na lotnisku aeroklubu w Chrcynnie pod Nowym Dworem Mazowieckim, znajdowały się trzy osoby. W wyniku wypadku poszkodowanych zostało łącznie piętnaście osób. Pięć odniosło śmiertelne obrażenia. Ciała trzech znalezione zostały na zewnątrz, a dwóch – wewnątrz hangaru.

Policja nie podała tożsamości wszystkich ofiar śmiertelnych. Wiadomo, że jest wśród nich student WAT i kobieta. Na środę i czwartek zaplanowano kolejne sekcje zwłok.

Wypadek Cessny 208B. Za sterami doświadczony pilot

We wtorek w sprawie katastrofy lotniczej w Chrcynnie oświadczenie wystosował Aeroklup SkyDive Warszawa, do którego należał samolot. Można w nim przeczytać, że pilot-instruktor Cessny był doświadczony, a maszyna znajdowała się w „doskonałym stanie technicznym”.

O wstępnym ustaleniach dotyczących przebiegu wypadku mówił jeden z członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. – Samolot, tuż po oderwaniu się od ziemi, w trakcie szkolenia z niewyjaśnionych przyczyn, w lewym ostrym zakręcie, z pochyleniem na lewe skrzydło zderzył się z jednym z budynków, w którym przebywały inne osoby. Zrobiliśmy skan 3D miejsca zdarzenia, zabezpieczyliśmy dowody – relacjonował Jacek Bogatko na antenie TVN24.

