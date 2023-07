Polityk Konfederacji chciał zabłysnąć. Zamiast tego zaliczył wpadkę

W rozmowie z Polsat News Michał Wawer z Konfederacji mówił o bulwersującej sprawie pani Joanny z Krakowa. Kobieta zażyła tabletki poronne. Gdy powiadomiła o sprawie swoją lekarkę i trafiła do szpitala, została skandalicznie potraktowana przez policję. – Nie wiadomo, czy policja zachowywała się zgodnie z procedurami. Nie wiadomo, czy ta pani popełniła jakieś przestępstwo. Nie wiadomo, co się właściwie działo tam w szpitalu – skomentował polityk Konfederacji dodając, że okoliczności wydarzeń są wciąż bardzo niejasne.

Pytany, czy jego partia chciałaby dążyć do zmiany obowiązującego prawa aborcyjnego, Michał Wawer odparł, że Konfederacja dąży przede wszystkim do podwyższenia stopnia przestrzegania prawa i w związku z tym przygotowała projekt ustawy, który nakłada na policję obowiązek posiadania kamery w umundurowaniu.

Te słowa zaskoczyły prowadzącą program. Dziennikarka Polsat News Agnieszka Gozdyra zwróciła uwagę na fakt, że podobne regulacje już od dawna są zapisane w polskim prawie. Tym samym polityk Konfederacji zaliczył sporą wpadkę, ponieważ wykazał się nieznajomością przepisów. – Już obowiązuje taka regulacja? No to jeżeli obowiązuje to nie ma problemu – odpowiedział Michał Wawer.