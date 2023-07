Magdalena Ogórek wzburzona po słowach posłanki. „Zaszczuwacie moje dziecko”

Jednym z tematów programu w TVP Info „Minęła dwudziesta” była sprawa pani Joanny, która będąc w ciąży, obawiała się o swoje życie. Kobieta zażyła środki wczesnoporonne, a kiedy źle się poczuła, trafiła do szpitala, gdzie wezwano policję. Pani Joanna opowiedziała o skandalicznym zachowaniu ze strony funkcjonariuszy, którzy dodatkowo zabrali jej komputer i telefon.

Kłótnia w studiu TVP Info. „Już raz zabiliście dziecko”

Temat wzbudził w studiu ogromne kontrowersje. Szczególnie aktywna była Anita Sowińska z Lewicy. W pewnym momencie posłanka rzuciła „już raz zabiliście dziecko”, nawiązując do śmierci syna posłanki KO Magdaleny Filiks. To wywołało zdecydowaną reakcję ze strony prowadzącej program.

– Pani poseł, ja sobie wypraszam – powiedziała Magdaleny Ogórek. – To prawda, takimi tekstami, takim szczuciem na ludzi, niestety, dziecko odebrało sobie życie. Nie wolno czegoś takiego robić. To jest niemoralne, jak wy wykorzystujecie tragedię ludzką do własnych celów politycznych. To jest obrzydliwe – grzmiała Sowińska.

Magdalena Ogórek zareagowała na mocne słowa. „Pani była stanowcza, ja też jestem stanowcza”

– Pani poseł, ja sobie stanowczo wypraszam takie sformułowania, bo one są straszne i są nieprawdziwe. Po drugie, mogę ja zaraz zacząć na antenie opowiadać, jak wy zaszczuwacie moje dziecko, co robią media, które wspierają was. Pani była stanowcza, ja też jestem stanowcza – broniła się prezenterka TVP Info.

Dariusz Klimczak z PSL, któremu kłótnia przerwała wypowiedź, starał się uspokoić atmosferę podkreślając, że „emocje nie są potrzebne i można ich uniknąć, jeśli rozmowa będzie prowadzona na faktach”. – To niech pani poseł nie obraża dziennikarzy polskiej telewizji – mówiła w dalszym ciągu wzburzona Ogórek.

