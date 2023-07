Małgorzata Rozenek-Majdan w Senacie. Gwiazda TVN o „opresyjnych działaniach państwa”

Małgorzata Rozenek-Majdan pojawiła się w Senacie. Gwiazda TVN wzięła udział w debacie o prawach pacjenta i prawach medyka. Zaproszenie otrzymała od senator Agnieszki Gorgoń-Komor, przewodniczącej parlamentarnego zespołu ds. badań naukowych i innowacji w ochronie zdrowia.

Prawo pacjenta do odszkodowania za błąd lekarski

W trakcie debaty wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej Klaudiusz Komor ocenił, że uderzenie w bezpieczeństwo lekarza to uderzenie w bezpieczeństwo pacjenta. Wspominał m.in. o systemie no-fault, który opiera się na trzech filarach związanych z prawami pacjenta. Pierwszy filar to prawo korzystania przez pacjenta z najnowszej wiedzy medycznej, opartej na faktach, badaniach, ale także rejestrze zdarzeń medycznych z przeszłości.

Drugi filar tego systemu to prawo pacjenta do uzyskania odszkodowania za każdy błąd. Trzeci filar zdejmuje odpowiedzialność karną z lekarza, tak, żeby nie działał on pod dodatkową presją, kiedy musi w kilka sekund podjąć decyzję o zabiegu ratującym życie pacjenta.

Rozenek-Majdan w Senacie o prawach pacjenta

„Jako wiceprzewodnicząca komitetu obywatelskiego „TAK dla In Vitro” i prezeska fundacji MRM i przede wszystkim jako osoba, która jest przedstawicielem środowisk pacjenckich bardzo doceniam możliwość spotkania i wymiany myśli dotyczącej praw pacjentów a szerzej praw kobiet” – podkreśliła Małgorzata Rozenek-Majdan.

Celebrytka zapewniła, że leczenie niepłodności, ginekologia i położnictwo są dla niej bliskimi tematami. „Jako aktywistka deklaruje gotowość do tego, żeby razem z przedstawicielami środowisk medycznych dyskutować o tym, co należy zrobić, aby stanąć w obronie praw pacjentów, ale również lekarzy i innych przedstawicieli środowiska medycznego w opresyjnych ostatnimi dniami działaniach państwa. Działaniach budzących lęk, którego nikt nie powinien doświadczać” – zaznaczyła.

Gwiazda stacji TVN stwierdziła również, że „nie możemy bać się mówić o niepłodności w obawie przed ostracyzmem społecznym, korzystać z in vitro w obawie przed wykluczeniem religijnym czy podejmować trudnej decyzji o aborcji w obawie przed wymiarem sprawiedliwości czy atakiem osób wykonujących zawód zaufania społecznego”.

