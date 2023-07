Niebezpieczny incydent w powietrzu. Samolot LOT musiał wracać do Warszawy

To miał być spokojny lot z Warszawy na grecką wyspę Kos. Zamiast krótkiej podróży na wymarzony urlop, turystów czekała wyjątkowo niemiła niespodzianka. Należący do polskich linii lotniczych LOT samolot, który wyleciał ze stołecznego Lotniska Chopina, musiał zawrócić do stołecznego portu lotniczego.

Dlaczego samolot LOT musiał zawrócić do Warszawy?

Rzecznik prasowy Polskich Linii Lotniczych LOT Krzysztof Moczulski przekazał, że decyzja o powrocie do Warszawy została podjęta w związku z incydentem, do którego doszło w przestrzeni powietrznej. Jak się okazało, Boeing 737 MAX8 zderzył się w powietrzu z ptakiem.

– W Warszawie zostanie przeprowadzony przegląd techniczny maszyny i jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie podstawiony inny samolot – wyjaśnił Krzysztof Moczulski. Rzecznik PLL LOT dodał, że jeśli nie zostaną stwierdzone usterki, to samolot po przeglądzie będzie kontynuował rejs.

LOT chce naśladować Ryanaira

Już wkrótce pasażerów latających LOT-em mogą czekać spore zmiany. Polski przewoźnik coraz poważniej myśli nad unowocześnieniem cennika usług. Z najnowszego sprawozdania finansowego LOT wynika, że spółka zamierza wprowadzić dynamiczny cennik usług dodatkowych, który obecnie króluje wśród takich linii jak Ryanair czy Wizz Air. LOT poinformował wszystkich m.in. o tym, że w ubiegłym roku linia uzyskała 113,7 mln zł zysku netto. Okazuje się, że w planach jest zwiększenie zysków.

Standardy LOT-u mają być podobne jak u tanich przewoźników. Dzięki zmianom cena każdej dodatkowej usługi takiej jak np. wybór miejsca w samolocie, pierwszeństwo wejścia na pokład czy zakup większego bagażu byłaby uzależniona od szeregu zmiennych tj. daty lotu, destynacji, odległości i zainteresowania daną usługę na konkretnym rejsie.

Czytaj też:

„Polska Toskania i Prowansja”. Zagraniczni turyści zachwyceni naszym krajemCzytaj też:

Rosyjska tenisistka zatrzymana na lotnisku w Warszawie. Jednoznaczny komunikat MSWiA