Najnowsze doniesienia po pożarze w Zielonej Górze. „Związki rakotwórcze”

Płonie cała hala z toksycznymi odpadami w Zielonej Górze. Ogień nadal nie został opanowany. W akcji gaśniczej bierze udział około 60 jednostek straży pożarnej. – Co chwilę dochodzi do wybuchów środków chemicznych zgromadzonych w środku hali. Płoną substancje z bardzo szerokiego spektrum związków chemicznych, co jest bardzo groźne. Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze kilka godzin – komentował rzecznik prasowy lubuskiej straży pożarnej Arkadiusz Kaniak.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców alert, w którym przekazano, że palą się niebezpieczne substancje. „Zachowaj ostrożność, nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Jeśli możesz zostań w domu, zamknij okna” – napisano. Rzecznik PSP zaapelował również o nieotwieranie okien i w miarę możliwości pozostanie w domach oraz zadbanie o zwierzęta.

Podczas konferencji prasowej wojewoda lubuski doprecyzował, że palą się składowane beczki z substancją chemiczną. – W magazynie na prywatnej posesji złożonych zostało 7 tys. metrów sześciennych takich substancji. Decyzja o składowaniu tych odpadów została podjęta w 2012 roku przez starostę zielonogórskiego. Ta decyzja była dość zadziwiająca. Umożliwiono składowanie całej palety środków i substancji chemicznych – tłumaczył Władysław Dajczak.

Samorządowiec przedstawił także wyniki badania jakości powietrza. – Mamy potwierdzenie, że są to węglowodory aromatyczne i ropopochodne w ilościach nie zagrażających życiu ani zdrowiu ludzi – powiedział. – Węglowodory to związki chemiczne, które są niebezpieczne. Pod wpływem temperatury mogą uwolnić się do powietrza. Nie można ukrywać, że są to związki rakotwórcze – podkreślił lubuski wojewódzki inspektor ochrony środowiska Mirosław Ganecki dodając, że spalanie odbywa się w sposób niezorganizowany, w miejscu otwartym. – One są rozwiewane i rozrzedzane. Chmura przedostaje się na osiedla położone w północnej części województwa. To wszystko ulega rozrzedzeniu. Na chwilę obecną nie ma powodu do niepokoju – zapewnił.

