Kaczyński o tym, „co mu się najbardziej w życiu udało”. Dodał, czego zazdrości Hołowni i Kosiniakowi-Kamyszowi

Jarosław Kaczyński pojawił się na pikniku PiS w miejscowości Stawiński w woj. podlaskim, gdzie został entuzjastycznie powitany przez zgromadzonych ludzi. – Bardzo dziękuję, ze wszystkiego, co mi się w życiu udało, najbardziej mi się udało imię – zażartował na wstępie lider Zjednoczonej Prawicy.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił, że chciałby, aby „pewnego rodzaju urządzenia cywilizacyjne, która ułatwiają ludziom życie, były dostępne dla wszystkich”. Kaczyński wspomniał o „wynalazku cywilizacyjnym sprzed 3 tys. lat”. Jako przykład podał, że w gminie Łyse udało się zwiększyć wodociągi z 17 do 200 km.

Jarosław Kaczyński o pomocy Ukrainie

Lider Zjednoczonej Prawicy w kontekście Ukrainy powiedział, że pomoc jest w interesie Polski, ale „to nie jest na zasadzie, że jeden daje, a drugi tylko bierze”. – Tak być nie może – zaznaczył lider prezes PiS. Następnie Kaczyński odniósł się do konkurentów politycznych PiS. Sporą uwagę poświęcił Donaldowi Tuskowi.

– Wykorzystuje dokładnie każdą okazję, żeby budzić niepokój, nienawiść, stawiać różne zarzuty. To może być tragedia jednej kobiety, to może być tak, jak ostatnio pożar, za który oni odpowiadają – mówił lider Zjednoczonej Prawicy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości przewodniczącego PO nazwał „prawdziwym wrogiem naszego narodu” – Niech idzie do swoich Niemiec i tam szkodzi, a nie tu – dodał Kaczyński.

Prezes PiS o Konfederacji. „To są pomysły szaleńców, dzieciaków”

Kaczyński zapewnił, że PiS po wyborach parlamentarnych nie wejdzie w koalicję z Konfederację. – Ich program to doprowadzenie was do nędzy, to cztery tysiące kilkaset złotych dla każdego w bonie na leczenie. To są pomysły szaleńców, dzieciaków. Tylko dzieci mogą uwierzyć w taki program – przekonywał prezes PiS.

Następnie lider Zjednoczonej Prawicy przeszedł do PSL-u i Polski 2050. – O tej Trzeciej Drodze to nie będę mówił, bo gdzie ta droga prowadzi, nikt nie wie. Po drugie, tam jest dwóch takich panów, którym jednego zazdroszczę. Wzrostu. Ale to wszystko, a szczególnie jednemu nie zazdroszczę tych płaczów nad Konstytucją. Naprawdę, rozumiem że jest wzruszony, ale żeby, jak to się mówi, stary chłop płakał – ocenił Kaczyński.

Lider Zjednoczonej Prawicy uderzył w Donalda Tuska

Na koniec prezes Prawa i Sprawiedliwości podsumował, że jego ugrupowanie jest „jedyną alternatywą dla Polski”. Liderowi Zjednoczonej Prawicy przerwał tłum, który zaczął skandować „zwyciężymy”. – No to państwo zamiast mnie zakończyli przemówienie. Naprawdę zwyciężymy. I pamiętajcie o tym ryżym. Pamiętajcie. Bo to jest dzisiaj największe zagrożenie dla Polski – podsumował Kaczyński.

