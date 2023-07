Sytuacja polskich turystów w Grecji. Wiceszef MSZ: Chaos był duży

– Spora część rodaków została przeniesiona do innych hoteli, część do miejsc tymczasowych, gdzie mogli się schronić. Co ciekawe, część już wróciła do swoich hoteli – mówił w poniedziałek wiceszef MSZ Paweł Jabłoński o sytuacji polskich turystów w Grecji. Kraj zmaga się z szalejącymi pożarami.

Grecka policja podała, że w niedzielę pożar na Rodos doprowadził do największej ewakuacji w historii kraju. Na wyspie wypoczywa wielu polskich turystów. W poniedziałek w „Sygnałach Dnia” w radiowej Jedynce wiceszef MSZ Paweł Jabłoński był pytany o aktualną sytuację. – Ewakuacja zaczęła się w sobotę, trwała do wczoraj do godzin porannych. Wszyscy nasi obywatele, którzy przebywali w ramach wyjazdów zorganizowanych, zostali przemieszczeni w bezpieczne miejsce – mówił. Dodał, że część podejmowała próbę ewakuacji na własną rękę i chaos był bardzo duży. – Spora część rodaków została przeniesiona do innych hoteli, część do miejsc schronień tymczasowych. Co ciekawe, część wróciła już dziś do swoich hoteli, bo pożar został opanowany. Ale sytuacja jest dynamiczna i jesteśmy w stałym kontakcie z biurami podróży –wyjaśnił. Dodał, że polska służba konsularna pracowała w trybie kryzysowym, przez 24 godziny na dobę. Pożary w Grecji. Gdzie dzwonić po informacje? Wiceszef MSZ był pytany, czy są informacje o poszkodowanych polskich turystach. – Poza niedogodnościami (wysoka temperatura i trudności z dostępem do sanitariatów i wody) nie mamy informacji o poważnych, zagrażających życiu sytuacjach – powiedział. Paweł Jabłoński powiedział, z kim kontaktować się w razie zagrożenia. – Najlepiej zacząć od kontaktu z biurem podróży, rezydentem. Najczęściej ta osoba ma kontakt ze służbami greckimi. Drugi kierunek to bezpośredni kontakt z władzami greckimi, policją, wojskiem. Jeśli jest potrzebna polska pomoc konsularna, udzielamy jej. Nr telefonu to +30-693-655-4629, można sobie ten numer zapisać – powiedział. W związku z niepokojącymi doniesieniami o pożarach grecki rząd powołał przy resorcie spraw zagranicznych specjalny sztab kryzysowy, który będzie kierował akcją ewakuacji zagranicznych turystów. Z doniesień lokalnych mediów wynika, że do tej pory ewakuowanych zostało około dwóch tysięcy osób, co stanowi blisko 10 proc. turystów wypoczywających aktualnie na Rodos. Czytaj też:

