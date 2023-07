Kamiński podziękował policji w jej święto. Mówił o obronie granicy

W nowelizacji ustawy o policji z 1995 roku ustanowiono dzień 24 lipca Świętem Policji. W 104. rocznicę powstania Policji Państwowej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wziął udział w corocznych obchodach święta na placu Zamkowym w Warszawie. Na oficjalnej stronie ministerstwa opublikował też list z podziękowaniami skierowany do funkcjonariuszek, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Szef MSWiA podziękował policjantom

„Święto Policji to wyjątkowy dzień dla największej w naszym kraju formacji mundurowej podległej MSWiA. To dobra okazja, by podziękować Wam (...) za codzienną pracę na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Etos Waszej służby najlepiej oddają słowa policyjnej przysięgi – »strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia«” – rozpoczął Kamiński.

Minister oświadczył, że bezpieczeństwo obywateli jest priorytetem rządu, a dzięki służbie policjantów aż 96 procent obywateli Polski czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania. „Realizujemy liczne inwestycje w sprzęt i policyjną infrastrukturę. Trwa kolejny już program modernizacji służb mundurowych (...) Chcemy też, by w służbie pozostawali najbardziej doświadczeni policjanci, dlatego sukcesywnie wprowadzamy rozwiązania zachęcające do jej kontynuowania” – mówił o podejmowanych działaniach.

Kamiński o bezpieczeństwie na granicy

W swoim liście minister odniósł się do sytuacji na polskiej granicy. „Wielokrotnie w ostatnim czasie mieliśmy okazję obserwować skuteczność Waszych działań. Wspieraliście Straż Graniczną w czasie największej presji migracyjnej na granicy polsko-białoruskiej. Pomagaliście też w przyjęciu ogromnej fali uchodźców po wybuchu wojny w Ukrainie” – podkreślił. Podziękował również za zabezpieczanie oficjalnych wizyt zagranicznych polityków.

„Wszystkim Funkcjonariuszkom i Funkcjonariuszom oraz Pracownikom Cywilnym Policji życzę satysfakcji z pełnionej służby oraz wielu sukcesów, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Gratuluję także wszystkim odznaczonym i awansowanym na wyższe stopnie i stanowiska służbowe” – zakończył Kamiński.

