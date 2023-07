Silent Disco przed Sejmem. „Wytańczymy sobie fajniejszą Polskę”

W piątek 28 lipca na skrzyżowaniu ul. Wiejskiej i ul. Matejki odbędzie się kolejna impreza z serii Silent Disco. Do tej pory ciche dyskoteki organizowano w klubach, parkach, a nawet muzeach. Chodnik przed siedzibą Sejmu jest jednak dużym zaskoczeniem.

Silent Disco przed siedzibą Sejmu

„Zamiast podpierać barierki pod Sejmem i zdzierać gardło wykrzykując przeróżne hasła, tym razem będziemy tańczyć. I wkrótce wytańczymy sobie fajniejszą Polskę – najpierw głosując w wyborach, a później – patrząc politykom na ręce i rozliczając ich z decyzji, które podejmują” – pisze o wydarzeniu Wiktoria Jędroszkowiak, jedna z organizatorek. „Impreza ma symbolicznie podkreślić start kampanii wyborczej” – dodaje aktywistka.

twitter

Wydarzenie odbędzie się w dniu ostatniego jednodniowego posiedzenia Sejmu przed przerwą parlamentarną. Rozpocznie się o 20:00 i potrwa do północy. „Osoby uczestniczące będą miały okazję wypożyczyć darmowe słuchawki i skorzystać z trzech kanałów DJ-skich do wyboru” – przekazują organizatorzy. Na zebranych ma również czekać akcja zachęcająca do aktywnego uczestnictwa w głosowaniu przy urnie wyborczej.

Taneczny protest na Wiejskiej

W mediach społecznościowych pojawiło się wydarzenie promujące Silent Disco przed Sejmem. Na Facebooku zgromadziło ponad 2700 zainteresowanych. „Wmawia się nam, że polityka jest nudna i nie powinniśmy się nią zajmować — po to, by później zmieniać prawo dotyczące naszych praw i wolności” — czytamy w opisie. „Chcemy wykorzystać nasze ciała i ruch, aby wyrazić naszą troskę o siebie samych i Polskę, nasze bezpieczeństwo, niższe koszty życia i państwo, które nas chroni, nie kradnie, przyrodę i klimat, demokrację i prawa mniejszości, lepsze dziś i jutro” – przekonują organizatorzy.

facebook

„Wschód to ruch odważnych osób, które nie boją się konfrontować polityków z rzeczywistością” – piszą o sobie aktywiści. „Ich celem jest zapewnienie godnego i bezpiecznego życia dla wszystkich obywateli kraju i regionu” – dodają organizatorzy. Grupa aktywistyczna podejmowała się podobnych inicjatyw już wcześniej, między innymi podczas tegorocznego festiwalu Open'er.

Czytaj też:

Spięcie z protestującymi na Wawelu. Są wnioski o ukaranie sześciu osóbCzytaj też:

Demonstracja w Krakowie. Strajk Kobiet wraca do protestów po sprawie pani Joanny