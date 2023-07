Jacek Karnowski ogłosił start w wyborach do Sejmu. Zdradził szczegóły

Wyjaśnił, że „czasami trzeba poświęcić swoje ojczyzny lokalne”. Jacek Karnowski rozmawiał o starcie w wyborach z Koalicją Obywatelską.

– Prowadzimy rozmowy z Koalicją Obywatelską. (...) Wszystkie ustalenia wymagają jeszcze pewnie z 2-3 tygodni rozmowy i wtedy będziemy gotowi, żeby jednak powiedzieć o pewnej grupie osób, a nie tylko o Jacku Karnowskim – wyjaśnił. Zapewnił, że ma zaufanie w sprawie rejestracji listy do Donalda Tuska. – Absolutnie mam zaufanie, jesteśmy jak dobre stare małżeństwo, znamy się ponad 30 lat – zaznaczył.

Prezydent Sopotu będzie startował do Sejmu. Jakie ma ambicje?

O tym, że prezydent Sopotu planuje start w wyborach do Sejmu pisaliśmy w marcu we „Wprost”. „(...) nie po to, żeby z drugiego, lub trzeciego szeregu głosować zgodnie z zaleceniem władz klubu, lecz by kreować rzeczywistość. Najmarniej chciałby zostać ważnym ministrem, ale mierzy też wyżej. Jak każdy samorządowiec latami sprawujący władzę w mieście uważa, że jest mądrzejszy od większości posłów i lepiej przygotowany do rządzenia. Do szczęścia jest mu tylko potrzebna zwycięska lista, z której mógłby zdobyć mandat, a potem stanowisko w rządzie” – pisała Eliza Olczyk.

Wcześniej Karnowski w TVN24 sygnalizował, że wielu samorządowców jest skłonnych „pójść do Warszawy i starać się razem z partiami opozycyjnymi naprawić Polskę”.– Zastanawiamy się przede wszystkim nad tym, jak będą wyglądały listy na opozycji, bo apelujemy o jak najdalej idącą jedność. Jedność i jeżeli chodzi o liczbę list, i jeżeli chodzi o jedność programową – mówił w lutym.

