Ziobro o zdjęciach Joanny z Krakowa. „Urzekająca wizja polskiej kobiety”

Sprawa pani Joanny po raz pierwszy została nagłośniona przez „Fakty” TVN. Kobieta miała zażyć tabletkę poronną, a po kilku dniach skontaktowała się ze swoją lekarką psychiatrii. Ta z kolei zawiadomiła pogotowie, że pacjentka może odebrać sobie życie (pani Joanna zaprzeczyła, że o tym wspominała). W materiale TVN kobieta opowiedziała o upokarzającym traktowaniu jej przez przybyłych z pogotowiem funkcjonariuszy. Naczelna Izba Lekarska poinformowała, że trwa postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

Ziobro o pani Joannie z Krakowa

W piątek 21 lipca Prokurator Generalny po raz pierwszy odniósł się do burzy wokół policyjnej interwencji. Oświadczył, że działania przeprowadzone przez policję nie były nadzorowane przez prokuraturę, która włączyła się w sprawę, kiedy pojawiły się doniesienia o naruszeniach. Od tamtej pory minister dwukrotnie udostępnił na swoim profilu na Twitterze zdjęcia opublikowane przez bohaterkę reportażu TVN.

Pani Joanna jest artystką. Aktywnie prowadzi swoje konta w mediach społecznościowych i często dzieli się z obserwatorami nietypowymi fotografiami. Na wielu zdjęciach na Instagramie ma mocny, niecodzienny makijaż, na innych przyjmuje oryginalne pozy lub jest częściowo roznegliżowana. Zbigniew Ziobro wybrał niektóre z nich i opatrzył je podpisem. „TVN w materiałach o aborcji Pani Joanny nie informuje widzów o tym, że jest ona proaborcyjną aktywistką. A jeśli do tego dodać, że także aktywistką LGBT, to w sumie się im dziwię” – zauważył polityk.

twitter

Ziobro o zdjęciach pani Joanny. „Urzekająca wizja polskiej kobiety”

Minister doszukał się także podobieństwa między wartościami Joanny z Krakowa oraz Donalda Tuska. „Przecież aborcja i LGBT to symbole, pod którymi będzie maszerował polityczny patron TVN, Donald Tusk” – czytamy we wpisie. Minister sprawiedliwości zasugerował również, że wizja polskiej kobiety prezentowana na ekscentrycznych zdjęciach przyciągnęła uwagę lidera Koalicji Obywatelskiej. „Najwyraźniej zachwyciła niemieckiego kolaboranta w polskiej polityce” – zakończył Ziobro. W innym wpisie nazwał kobietę twarzą marszu „miliona serc” organizowanego przez Tuska.

twitter

Pani Joanna utworzyła nowy profil na Instagramie, poprzez który informuje odbiorców o postępach w sprawie. W jednym z postów otwarcie mówi o swoim podejściu do aborcji. „Jak setki tysięcy kobiet w Polsce brałam udział w protestach kobiet o dostęp do aborcji (...) Teraz zabrałam głos bezpośrednio w swojej sprawie” – czytamy. W tym samym wpisie ogłosiła, że organizuje marsz. „Wiem o marszu Tuska, ale co ja mogę Wam o tym powiedzieć? Ja mogę powiedzieć Wam o moim marszu. Będzie on na Królewskiej 4 w Krakowie” – przekazała. Wydarzenie odbędzie się we wtorek 25 lipca o godzinie 18:00. „I zapraszam Was wszystkie” – podsumowała.

instagram

