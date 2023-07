Protest „Solidarnie z Joanną” w Krakowie. „Wtedy się bałam. Ale się już nie boję”

Dziesiątki osób zgromadziły się we wtorek przed komisariatem w Krakowie, by wyrazić solidarność z panią Joanną, wobec której interweniowali policjanci. W trakcie manifestacji kobieta jeszcze raz opowiedziała o tym, co ją spotkało. – Ja tam już nie byłam człowiekiem – powiedziała.

Źródło: Gazeta Wyborcza/Wprost.pl