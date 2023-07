Giertych napisał „do kochanych lewicowców”. Żukowska: Zapomnij

Były wicepremier Roman Giertych w najbliższych wyborach parlamentarnych zamierza ubiegać się o mandat senatora. Jego kandydatura może zagrozić funkcjonowaniu negocjowanego przez opozycję paktu senackiego. Największy sprzeciw budzi ona wśród Lewicy. Niedawno Robert Biedroń mówił, że „to Giertych stworzył Konfederację i wprowadzał tych ludzi na salony poprzez Młodzież Wszechpolską i Ligę Polskich Rodzin”. Onet pisał też, że jedyne rozwiązanie akceptowane przez Lewicę to start Giertycha jako kandydata niezależnego, któremu pakt senacki nie wystawia konkurenta

Giertych do lewicowców: Kto prędzej zrealizuje „cela plus”?

Do tych zarzutów mecenas odniósł się na Twitterze. „Kochani lewicowcy! Nie zgadzamy się czasem. Wy macie do mnie pretensje o moją przeszłość, a ja o waszą. Ale powiedzcie szczerze. Gdybyście mieli oceniać kto wobec pisowców prędzej zrealizuje program cela plus: ja czy Zandberg z Biedroniem i Żukowską? To na kogo byście stawiali?” – zapytał Roman Giertych na Twitterze.

„Cela plus” to określenie użyte przez lidera PO Donalda Tuska, który zasugerował, że politycy partii rządzącej będą rozliczeni za łamanie prawa po wygranej wyborów przez opozycję.

„Nie wystartujesz z Paktu Senackiego, zapomnij” – odgryzła się Anna Maria Żukowska. Dodała, że nie zgadza się z postulatami rozliczenia polityków PiS i wyroków skazujących dla nich. „Bo pan Giertych ma recepty na przywrócenie praworządności w stylu Zbigniewa Ziobry: wszystkich do więzienia, a potem się ewentualnie zweryfikuje po latach, czy winni. Nie ma to nic wspólnego z niezawisłym wymiarem sprawiedliwości” – stwierdziła.

„Ależ Pani bzdury opowiada. Kiedy mówiłem wszyscy do więzienia, a potem się zweryfikuje?” – zapytał Giertych.

twitterCzytaj też:

Koalicja rządowa PiS-u z Konfederacją? Włodzimierz Czarzasty dla „Wprost”: Boję się tegoCzytaj też:

Roman Giertych jednak nie wystartuje w wyborach? Niespodziewane słowa wiceszefa KO