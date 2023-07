Nowa funkcja w aplikacji mObywatel. Jak działa Bezpieczny Autobus?

Bezpieczny Autobus jest jedną z funkcji dostępnych w nowej wersji aplikacji mObywatel. Udostępniona została 25 lipca o godzinie 16:00. Pozwala na sprawdzenie najważniejszych informacji o autobusach, zarówno tych miejskich, jak i wycieczkowych. Sprawdźmy, jak skorzystać z tej funkcji i jakie informacje możemy uzyskać.

Wielkie zmiany w aplikacji mObywatel

W połowie lipca wydana została nowa wersja aplikacji mObywatel. Wprowadza ona szereg zmian w porównaniu do poprzedniej wersji. Najważniejszą z nich jest uznanie mDowodu jako pełnoprawnego dokumentu tożsamości. Od 14 lipca możemy legitymować się w większości miejsc za pomocą telefonu. Istnieją jedynie trzy wyjątki, kiedy wciąż potrzebujemy plastikowego dokumentu:

weryfikacja dokumentu w trakcie wyjazdu zagranicznego;

wymiana dowodu osobistego;

do końca sierpnia weryfikację danych osobowych w bankach.

mObywatel 2.0 udostępnia również szereg innych funkcjonalności. Wśród nich wymienić należy funkcję pozwalającą na zgłoszenie naruszeń środowiskowych czy sprawdzenie stanu autobusu.

Co możemy sprawdzić dzięki funkcji Bezpieczny Autobus?

Bezpieczny Autobus jest usługą, która już wcześniej dostępna była na stronie internetowej bezpiecznyautobus.gov.pl. Jednak od 25 lipca po raz pierwszy można skorzystać z niej na telefonach komórkowych. Dzięki niej możemy sprawdzić najważniejsze informacje o stanu autobusu, takie jak:



ważność badań technicznych;

czy pojazd jest zarejestrowany;

czy posiada aktualną polisę OC.

Dowiemy się również, w którym roku wyprodukowany został dany model pojazdu oraz kiedy był ostatni raz sprawdzany.

Funkcja ta pozwala nam zweryfikować każdy pojazd przeznaczony do transportu ludzi. Dotyczy to zarówno autobusów miejskich, jak i busów i autokarów turystycznych. Możemy sprawdzić każdy z nich, jeśli tylko posiada polskie tablice rejestracyjne. Należy mieć na uwadze fakt, że pojazd bez ważnego ubezpieczenia i badań nie powinien zostać dopuszczony do ruchu.

Co jeszcze znajdziemy w aplikacji mObywatel?

Aplikacja mObywatel staje się bazą naszych najważniejszych dokumentów. Z poziomu telefonu możemy mieć dostęp do:



Karty Dużej Rodziny;

legitymacji emeryta-rencisty;

legitymacji studenckiej;

legitymacji szkolnej;

prawa jazdy;

certyfikatu COVID;

danych o pojazdach.

Oprócz tego mObywatel 2.0 oferuje szereg różnego rodzaju funkcji. Wchodząc w aplikację na telefonie, możemy:



sprawdzić liczbę punktów karnych na naszym koncie;

sprawdzić kolejowy rozkład jazdy i kupić bilety online;

zapoznać się z zasadami obowiązującymi Polaków w innych krajach świata;

zgłosić zdarzenie, które może źle wpłynąć na środowisko;

sprawdzić e-recepty wystawione przez lekarzy w trakcie wizyty;

złożyć wniosek o refundację za paliwo gazowe.

W przyszłości w aplikacji udostępnione zostaną kolejne funkcje. Na początku sierpnia w aplikacji pojawi się również tymczasowe prawo jazdy. Planowane jest również udostępnienie ePłatności, dzięki którym rozliczymy się z urzędem np. z podatku od nieruchomości.

twitterCzytaj też:

Janusz Cieszyński dla Wprost: Jesteśmy największym krajem UE, w którym dostępny jest cyfrowy dokument tożsamościCzytaj też:

Premier świętuje sukces mObywatela 2.0. Ten mem zaboli polityków PO