Donald Tusk dzwoni do przypadkowych osób. „Moje R jest niepodrabialne”

Choć data wyborów nie została jeszcze formalnie ustalona (prezydent Andrzej Duda ma czas do połowy sierpnia – red.), prekampania trwa w najlepsze. Sztaby głównych partii prześcigają się w pomysłach, a najnowszy przykład ich kreatywności można oglądać na profilu Donalda Tuska.

Telefony Donalda Tuska

W środę 26 lipca przewodniczący Platformy Obywatelskiej zamieścił nagranie, na którym można posłuchać jego rozmów z przypadkowymi osobami. Są to darczyńcy, którzy wsparli PO, wpłacając pieniądze na kampanię partii. Najzabawniejsze z zamieszczonych jest nagranie rozmowy z panem Michałem, który ucisza kogoś w tle, tłumacząc: „Poczekaj, Tusk do mnie dzwoni!” . Przewodniczący PO odpowiada: „Widzę, że sensacja towarzyska. Dzwonię, żeby podziękować” .

twitter

Kolejną rozmówczynię, która nie może uwierzyć, że rozmawia z byłym premierem Tusk zapewnia, że to on, nawiązując do swojej słynnej wady wymowy. – Moje R jest niepodrabialne. Tak że może Pani wierzyć, że to ja – deklaruje.

Co na to internauci?

Akcja szefa Platformy Obywatelskiej spotkała się ze sporym uznaniem internautów. Łukasz Pawłowski z Ogólnopolskiej Grupy Badawczej skwitował: „A to ładne” . Jeden z komentujących zwrócił kolei uwagę, jak jeszcze PO mogłaby zoptymalizować swoje działania. Stwierdził, że „gdyby to był amerykański spot to na końcu byłby numer konta do wpłat” . „I tak się wygrywa internety” – napisała kolejna osoba. Nie brakuje też komentarzy od internautów, którzy twierdzą, że również wsparli ugrupowanie Donalda Tuska i zapraszają byłego premiera do kontaktu.

Tymczasem okazję do spotkania z Donaldem Tuskiem na żywo już niedługo będą mieli mieszkańcy Ostródy. Tam w najbliższy czwartek o godzinie 18 odbędzie się spotkanie otwarte z przewodniczącym Platformy Obywatelskiej.