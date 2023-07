Mieszkańcy Trzonolinowca we Wrocławiu muszą jak najszybciej opuścić budynek. „Jest w opłakanym stanie”

Mieszkańcy znajdującego się przy ul. Kościuszki 72 we Wrocławiu Trzonolinowca dowiedzieli się od zarządcy budynku, że mają go jak najszybciej opuścić. To efekt ekspertyzy stanu technicznego elementów konstrukcyjnych Trzonolinowca, która została wykonana na zlecenie wspólnoty mieszkaniowej zgodnie z nakazem inspektora nadzoru budowlanego – podaje portal wroclaw.pl.

Czytamy w niej, że „w obecnym stanie budynek należy jak najszybciej opróżnić, mieszkańców ewakuować, teren zabezpieczyć, a następnie opracować plan naprawy lub rozbiórki”. Podczas przeprowadzonej w maju wizji lokalnej stwierdzono „znaczną korozję lin nośnych w ich górnym odcinku, narażonym na wpływ warunków atmosferycznych”.

Konieczna ewakuacja wrocławskiego Trzonolinowca po ekspertyzie. Mieszkańcy w szoku

Zarządca wyjaśnił mieszkańcom, że nie może im niczego nakazać, ale ze względu na powagę sytuacji wzywa ich na zebranie wspólnoty, na którym mają zostać podjęte decyzje dotyczące budynku. Spotkanie zaplanowano na 31 lipca o godzinie 15 w siedzibie spółki. – Budynek nie jest nowy, więc wiadomo, że nie wygląda jak spod igły, ale informacja o tym, że jest w tak opłakanym stanie, była dla mnie szokiem – skomentowała anonimowo jedna z osób wynajmujących mieszkanie.

Oświadczenie w sprawie wydał wrocławski Urząd Miejski. Podkreślono, że „z niepokojem przyjęto informację o wynikach ekspertyzy stanu technicznego budynku”. Zaznaczono, że z 44 mieszkań „tylko niewielka część z nich jest w miejskim zasobie”. „Mimo wszystko, jeśli nadzór budowlany nakaże opuszczenie budynku, Miasto tymczasowo zapewni lokal wszystkim jego mieszkańcom” – podsumowano. UM nie wyobraża sobie, aby symbol powojennego Wrocławia, miał zostać wyburzony.

