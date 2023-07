Niebezpieczny incydent na Mazowszu. Rozszczelnienie magistrali gazowej

Do incydentu doszło w czwartek 27 lipca w godzinach wczesnopopołudniowych na terenie budowy hali produkcyjnej przy ul. Łączności w Łazach niedaleko Warszawy. W trakcie prac budowlanych operator koparki uszkodził magistralę gazową, przez co doszło do jej rozszczelnienia.

– Słychać było potężny huk na południowym zachodzie od Warszawy, w okolicach Magdalenki. Chyba to wybuch gazociągu, jechały tam załogi straży pożarnej – relacjonował jeden z okolicznych mieszkańców.

Uszkodzenie rury z gazem podczas budowy

Oficer prasowa Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Katarzyna Urbanowska przekazała, że rozszczelniona rura z gazem miała średnicę 300 mm. – To rozszczelnienie spowodowało wybicie w powietrze dużej ilości pyłu, kurzu. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Operator maszyny się ewakuował, nic mu się nie stało – wyjaśniła.

Na miejscu oprócz straży pożarnej pojawiła się także policja oraz pogotowie gazowe. Łukasz Darmofalski z piaseczyńskiej straży pożarnej dodał, że szczęśliwie nie doszło do zapalenia się gazu a w najbliższym sąsiedztwie nie ma innych zabudowań.

