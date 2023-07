Hennig-Kloska dla „Wprost”: Mamy nadwyżkę kandydatów na posłów. Moglibyśmy wystartować samodzielnie

– To, co Konfederacja pokazała w ostatnich dniach, to tyle, że w upolitycznianiu państwa pójdzie dalej niż PiS. Apolityczność i niezależność NIK wynika z przepisów prawa. Wspólna konferencja Mariana Banasia i Sławomira Mentzena to prawo złamała, podobnie zresztą jak pewne zwyczaje. Ten obrazek był niebywale niebezpieczny – mówi w rozmowie z „Wprost” Paulina Hennig-Kloska. Posłanka Polski 2050 krytycznie ocenia również ostatnie transfery PSL-u,. Przekonuje też, że jej ugrupowanie wypełni pulę miejsc na listach „ciekawymi” nazwiskami, ale też ma „nadwyżkę kandydatów na posłów” i mogłoby wystartować w wyborach samodzielnie.

Eliza Olczyk, „Wprost”: Najnowszy sondaż pracowni Kantar nie jest korzystny dla Trzeciej Drogi. Spadliście na koniec politycznej stawki. Wasze poparcie wynosi 5 proc., zatem dużo poniżej progu wyborczego dla koalicji. Paulina Hennig-Kloska: Są dwie pracowanie, które zawsze zaniżają nasze wyniki – to jest rządowy CBOS i Kantar Public, finansowany przez naszą konkurencję polityczną. Obie pracownie realizują badania metodą „twarzą w twarz”, które – zdaniem ekspertów – dziś się nie sprawdzają. My robimy swoje badania, z których wynika, że Trzecia Droga ma stabilne poparcie między 11, a 13 proc. Przy czym 70 proc. tego poparcia przypada na Polskę 2050 Szymona Hołowni. Po spadkach, które miały miejsce po marszu 4 czerwca, w lipcu średnio mieliśmy 11 proc. poparcia, z tendencją wzrostową. Wierzę, że sierpień przyniesie jeszcze silniejsze odbicie. Donald Tusk, lider PO zapowiedział kolejny marsz, miliona serc, na 1 października. Pójdziecie na ten marsz? 1 października będziemy mieli szczyt kampanii wyborczej, zatem każdy komitet będzie miał na ten czas zaplanowane własne wydarzenia. Jeżeli to będzie marsz obywatelski, w obronie praw kobiet, to oczywiście będziemy w nim uczestniczyć. Od lat brałam udział w marszach w obronie praworządności, praw kobiet, praw mniejszości seksualnych. Natomiast jeżeli to będzie wiec Donalda Tuska, organizowany przez Komitet Wyborczy Koalicji Obywatelskiej, to się na nim nie pojawimy. Chyba nawet prawo wyborcze zabrania promowania się kandydatów jednego komitetu na imprezach innego komitetu. Nie czarujmy się, każdy w tym okresie będzie walczył o własnych wyborców, konkurując również w ramach ugrupowań opozycyjnych. W wiecu Donalda Tuska na pewno nie weźmiemy udziału. A jak to ustalicie i w którym momencie, że marsz będzie miał np. charakter obywatelski, a nie partyjny?