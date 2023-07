14-latka z Tarnowskich Gór w ciąży. Przyszły tata może trafić do więzienia

Sprawa miała wyjść na jaw całkowicie przypadkowo. W czasie badań lekarskich, którym została poddana 14-latka okazało się, że ma już ona za sobą inicjację seksualną. Specjalista, który badał nastolatkę potwierdził, że dziewczyna jest w ciąży.

14-latka w ciąży. Potencjalny tata ma spore problemy

Zastępca prokuratora rejonowego w Tarnowskich Górach Justyna Rzeszut-Sieńkowska poinformowała, że prowadzone w tej sprawie postępowanie, jest na razie na początkowym etapie. Śledczy podjęli już jednak pewne działania. W ręce funkcjonariuszy trafił 21-letni mężczyzna.

Przedstawiono mu zarzut z art 200 kodeksu karnego, który mówi o tym, że kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12

Zastępczyni prokuratora rejonowego w Tarnowskich Górach dodała, że 21-latek odpowie również za zastraszanie członków rodziny 14-latki. Wobec młodego mężczyzny zastosowano środek o charakterze izolacyjnym w postaci aresztu tymczasowego na trzy miesiące.

Czytaj też:

Apel do lekarzy o dostęp do legalnej aborcji. „Trzeba natychmiast zatrzymać narastającą spiralę strachu”Czytaj też:

41-latka poroniła, w szpitalu zjawiła się policja. Prokurator „kazała wypompować szambo”