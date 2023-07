Sum gigant wyłowiony z Odry. „Ważył ponad 100 kg, prawdziwy król mojego podwórka”

Dwóch wędkarzy ze Szczecina – Michał Chełkowski i Grzegorz Chlebowski – mogą zanotować na swoim koncie wyjątkowe osiągnięcie. „Po pięciu godzinach prób nasze zmęczenie powoli dawało w kość, bo na zegarku 1:50 w nocy. Rzutem na taśmę postanawiam zmienić pewną rzecz i gdzieś w środku czułem, że to zadziała i mówię do Grzecha napłyń ostatni raz i dosłownie po paru sekundach mam atomowe branie, wcinam ile pary w łapach i wtedy zaczyna się prawdziwe rodeo” – relacjonował w mediach społecznościowych Michał Chełkowski.

Ryba gigant wyłowiona z Odry

„Zmieniamy się holem, aby każdy mógł poczuć tego dinozaura i po około siedmiu minutach wyłania się z ciemności on” – dodawał.

Po chwili wędkarze wyciągnęli z Odry ogromnego suma, który mierzył 245 cm długości i ważył około 100 kg. „Gabarytami naprawdę robił ogromne wrażenie. Potężny, wygarbiony łeb, a płetwy piersiowe większe niż paletki do ping ponga, prawdziwy król mojego podwórka, ryba marzenie” – opisywał Michał Chełkowski.

Mężczyźni wypatrzyli rybę dzięki echosondzie, czyli urządzeniu, które za pomocą fal dźwiękowych pozwala na dokładne określenie ukształtowania dna zbiornika czy zlokalizowanie ławicy ryb.

Rekordowy sum

Chociaż sum wyciągnięty z Odry robi wrażenie, rekord Polski w tej kategorii nie został pobity. Do tej pory największego suma wyłowili wędkarze z Drogomyśla. Ryba miała 104 kg i miało 267 cm długości. Ogromne kontrowersje wzbudziło zachowanie wędkarzy, którzy zamiast wypuścić suma do zbiornika wodnego, zabili go.

Czytaj też:

Martwe ryby w Odrze. Wyłowiono ich ponad 1100 kgCzytaj też:

Odrą płyną śnięte ryby. Minister Moskwa dzwoni do Czech