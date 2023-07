16-latek pobił 13-latkę. Szokujące nagranie wyciekło do sieci

W czwartek 27 lipca w sieci pojawiło się szokujące nagranie z Debrzna (woj. pomorskie). Widać na nim nastolatka i dziewczynkę w lesie. – Pójdę po mojego ojca – mówi dziewczynka. – W********** stąd – odpowiada nastolatek. – Pójdę po niego, zobaczysz – zapewnia dziewczynka. – No to k**** idź – rzuca nastolatek. – Jakoś k**** nie widzę – dodaje po chwili. – No a ja widzę – reaguje dziewczynka. – Ja p******* – mówi nastolatek, po czym podchodzi do dziewczynki.

16-latek brutalnie uderzał 13-latkę. Wszystko zarejestrował jego kolega

– Uderzysz mnie, to po niego pójdę, albo na policję pójdę – ostrzega dziewczynka. Następnie słychać, jak osoba nagrywająca całą sytuację komentuje „dobrze”. W tym momencie nastolatek łapie dziewczynkę za włosy, zaczyna ją ciągnąć i po raz kolejny rzuca do dziewczynki, aby „w***********”. Po kilku sekundach nastolatek wyprowadza serię szybkich ciosów na głowę dziewczynki.

– O k****, o k**** – komentuje osoba nagrywająca. W tym czasie nastolatek bierze zamach i kolejny raz uderza dziewczynkę, po czym ją kopie, kiedy ta traci równowagę. Następnie nastolatek jeszcze raz uderza dziewczynkę sierpem w twarz, po którym dziewczynka pada na ziemię. W tym czasie nagrywający krzyczy „dobrze” i nagranie się kończy.

16-latek złapał za włosy 13-latkę, uderzał ją i kopał. Jest reakcja policji

Film skomentowała pomorska policja. „Informujemy, że nagranie zabezpieczył dzielnicowy i ustalił sprawcę, który został zatrzymany. Nieletni usłyszał już zarzut, a jego sprawą zajmuje się sąd rodzinny i nieletnich” – zaznaczono.

Komunikat w sprawie wydała także Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie. Sprawa trafiła do jednego z dzielnicowych Debrzna 18 lipca. Funkcjonariusz ustalił dane osób widocznych na nagraniu i nagrywającego. Do zdarzenia doszło dwa dni wcześniej. 16-latek został przesłuchany i usłyszał zarzut naruszenia nietykalności 13-latki. 16-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu.

