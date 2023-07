Pożar autokaru na S8 pod Warszawą. Pojazd wiózł dzieci

Świadkowie zgłaszający sprawę informowali o zapalonym autobusie na trasie S8, w kierunku do Białegostoku. Na wysokości Starych Babic zatrzymał się pojazd przewożący dzieci, po czym przeprowadzono sprawną ewakuację. Kierowcy mijający miejsce zdarzenia widzieli młodych pasażerów ustawionych przy poboczu. Do zatrzymanego pojazdu szybko dojechały trzy zastępy straży pożarnej.

Przedstawiciel policji zapewniał: Nikomu nic się nie stało

— Nie mamy do czynienia z wypadkiem czy kolizją. (...) Doszło do zadymienia komory silnikowej, kierowca uznał, że zadzwoni po pomoc. Nikomu nic się nie stało. Karetka co prawda pojawiła się na miejscu, ale ma to związek z uskarżającymi się na kaszel pasażerami — uspokajał podkomisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.

Do czasu wykonania zadań przez przedstawicieli służb, dwa pasy w kierunku Marek zostały zablokowane. Jak ustalono, autokarem podróżowało 56 osób, z czego 51 stanowiły dzieci. Dym wydobywający się z pojazdu zauważył inny kierowca, który zdołał powiadomić o tym osobę prowadzącą autokar. Kiedy pojazd zatrzymano, kierowca zaczął gasić płomienie. — Pożar udało się szybko ugasić. Nikomu nic się nie stało — zapewniała PAP st. sekc. Katarzyna Urbanowska z Państwowej Straży Pożarnej.

