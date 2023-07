Prokuratura zajmie się Mariuszem Maksem Kolonko? Groził śmiercią prezydentowi

Mariusz Max Kolonko już od wielu lat nie jest traktowany poważnie. Są jednak granice, których nie można przekraczać. Kiedy internetowy bloger nawołuje do zamordowania prezydentów Polski i Ukrainy, odpowiednie służby powinny wziąć sprawy w swoje ręce. Po zawiadomieniu OMZRiK tak też z pewnością się stanie. Nawet jeśli nagranie upadłego dziennikarza nie cieszyło się zbytnią popularnością i od jego udostępnienia minęło już sporo czasu.

„Skrajnie prawicowy bloger Mariusz Kolonko pseudonim”Max„ nawołuje publicznie do zamordowania Prezydenta RP Andrzeja Dudy” – informował OMZRiK na Twitterze. „Składamy do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z wnioskiem o wszczęcie postępowania ekstradycyjnego w jego sprawie” – czytamy we wpisie z niedzieli 30 lipca.

Max Kolonko groził śmiercią prezydentowi

Wściekłość „Maksa” wywołał fakt wręczenia prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego przez prezydenta Polski. – Ty pi******* su******* Duda, ty. Ty jesteś zdrajcą ojczyzny. Ty już straciłeś kontrolę nad sobą. Papież Jan Paweł II dostał ten medal. Na pewno nie podobałoby mu się to, że dajesz ten sam medal człowiekowi, który wrzuca księży do więzień, polityków bije i wrzuca do więzienia, a stacje telewizyjne i radiowe zamyka – mówił, podając informacje wyssane z palca.

– Jednemu z największych dyktatorów i jednemu z najcięższych przestępców, jakich znała ludzkość od czasów Hitlera. I potem piszesz w tweecie: „You will never walk alone”. Nigdy nie będziesz szedł sam? Ja mam pomysł na to. Ty będziesz mu towarzyszył. Razem, gdziekolwiek pójdziecie, czy do celi więziennej, czy na krzesło elektryczne. A może będziecie wisieć na tej samej gałęzi – emocjonował się Mariusz Max Kolonko.

Internetowy bloger zapowiadał śmierć Andrzeja Dudy

– Obywatel Duda będzie pojmany, gdziekolwiek będziesz i przekazany wagnerowcom, wydalony z kraju. Ty nie jesteś Polakiem. Będziesz przekazany wagnerowcom i to jest gest humanitarny z mojej strony, bo jeżeli trafisz do naszych ludzi, z Biura Szeryfa Narodu, no to ty będziesz umierał długo. Ja ci to mówię. Wagnerowcy z tobą zrobią to „like that”. Ty będziesz umierał długo Dudo, ja ci to mówię – kontynuował.

– I jeżeli ktoś będzie mówił, że to są groźby, groźby karalne – mam to w d**** co to będzie. Ja mówię, co będzie. Mówię, co zrobię z tobą Duda. Ja cię za******** po prostu, rozumiesz? – mówił dalej do kamery Mariusz Max Kolonko, były korespondent TVP.

Czytaj też:

Kaczyński obiecuje terminowe wybory. „Chyba żeby wybuchła wojna, ale nie wybuchnie”Czytaj też:

Burza po wpisie Tuska. „Absolutny skandal”, „Czuć smród zdrady”