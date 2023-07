Z przodu piekarnia, a z tyłu narkotykowe laboratorium. Akcja CBŚP

Jak poinformowała rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji podinsp. Iwona Jurkiewicz, akcja funkcjonariuszy miała związek z trwającym śledztwem w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej. – Członkowie grupy zajmowali się wytwarzaniem oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków, m.in. amfetaminy, 4CMC oraz marihuany i haszyszu – przekazała.

Frontem była piekarnia

Okazało się, że przestępcy działali pod przykrywką piekarni, na której zapleczu znajdowało się laboratorium. – W jednym z wynajmowanych pomieszczeń, na zapleczu piekarni policjanci zlikwidowali laboratorium narkotyków syntetycznych, gdzie przejęli urządzenia i substancje niezbędne do produkcji narkotyków. W tym miejscu policjanci zabezpieczyli także około 40 litrów 4CMC – relacjonowała Jurkiewicz.

W związku ze sprawą zatrzymanych zostało czterech mieszkańców województwa podkarpackiego. Policjanci dokonali również przeszukań w ich mieszkaniach, samochodach oraz należących do nich pomieszczeniach gospodarczych. – Kolejne narkotyki, czyli 2,5 kg amfetaminy ukryte były pod siedzeniem samochodu należącego do jednego z zatrzymanych oraz w wynajętym garażu. Podczas akcji policjanci zabezpieczyli także rewolwer i 300 sztuk amunicji, prawie 40 tysięcy sztuk papierosów i 42 kg tytoniu. Funkcjonariusze przejęli również 10 automatów do gier hazardowych

Co więcej okazało się, że dwa z zabezpieczonych przez funkcjonariusz samochodów to pojazdy skradzione na terenie w Belgii. Odzyskane zostały BMW o wartośći około 60 tysięcy złotych oraz Volvo warte około 200 tysięcy złotych.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

Wszyscy zatrzymani trafili do Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie, gdzie postawiono im zarzuty.

– Trzem zatrzymanym prokurator przedstawił m.in. zarzuty udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wytwarzaniem substancji psychotropowych, a także popełnienie przestępstw wbrew ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Czwarty usłyszał zarzuty za udział w obrocie substancją psychotropową – przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej Łukasz Łapczyński

Trzech zatrzymanych, decyzją sądu, trafiło do aresztu a wobec jednego z nich zasotowowano inne środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Za postawione zarzuty, zatrzymanym grozi kara od trzwech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności w przpadku udziału w zoragnizowanej grupie przestępczej ora 15 lat pozbawienia wolności za wytwarzanie znacznych ilości narkotyków.

Czytaj też:

Jak w GTA: policyjny pościg za kurierem. Okazało się, że wiózł 26 nielegalnych imigrantówCzytaj też:

Uciekał przed policjantami na crossie. Był pijany, a w plecaku miał narkotyki