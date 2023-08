Ordo Iuris ma niezwłocznie opuścić swoje biuro. „Sprzecznie z zawartymi umowami”

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris to założona w 2013 r. fundacja, a właściwie prawniczy think-tank. Jej prezesem jest adwokat Jerzy Kwaśniewski.

Czym zajmuje się Ordo Iuris?

Jak czytamy na stronie fundacji, jej celem jest „obrona kultury prawnej osadzonej w tożsamości cywilizacji europejskiej, wzniesionej na filarach greckiej filozofii, rzymskiego prawa i etyki chrześcijańskiej”.

W zakresie działalności Ordo Iuris znajduje się m.in. prowadzenie badań naukowych, organizowanie spotkań dyskusyjnych i konferencji, angażowanie się w postępowania toczące się przed organami władzy państwowej jako organizacja społeczna czy tworzenie propozycji zmian w przepisach.

W ostatnich tygodniach media rozpisywały się o projekcie ustawy, który zakazuje tranzycji u dzieci i młodzieży, tj. podawania osobom poniżej 18 roku życia środków blokujących dojrzewanie płciowe i hormonów płci przeciwnej, a także operacji chirurgicznych. Obecnie ta kwestia nie jest uregulowana w polskim prawodawstwie.

Nakaz niezwłocznego opuszczenia biura

Od 2019 r. Ordo Iuris ma swoją siedzibę w budynku PAST przy ul. Zielnej w centrum Warszawy. Nieruchomość należy do Skarbu Państwa, jednak zarządza nim Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego, zależna od Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

W środę, 2 sierpnia mec. Kwaśniewski poinformował, że Ordo Iuris właśnie otrzymało nakaz niezwłocznego opuszczenia swojego biura. Podkreślił, że umowa najmu została została zawarta do 2033 r., a Ordo Iuris terminowo wywiązywał się z wszelkich płatności.

„W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, zarządzająca tym historycznym miejscem Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego postanowiła bezprawnie, sprzecznie z zawartymi umowami, usunąć nas ze względu na dbałość »o swój wizerunek również poprzez odpowiedni nabór najemców«” – napisał Kwaśniewski.

„Nasza działalność stanie pod znakiem zapytania”

Wyjaśnił, że natychmiastowe opuszczenie biura może co najmniej znacznie utrudnić działalność Ordo Iuris. Wynika to z faktu, że ewentualne wynajęcie kolejnego lokalu nie będzie łatwe.

„Dalsze używanie lokalu w PAST to dla nas gwarancja spokojnej pracy dla życia, rodziny i wolności. Międzynarodowe fundusze inwestycyjne, które są właścicielami znacznej części powierzchni biurowej w Warszawie, nie chcą wynajmować powierzchni Instytutowi Ordo Iuris. Jeżeli stracimy lokal w PAST, nasza działalność stanie pod znakiem zapytania. Dlatego musimy walczyć o nasze prawa i o wypełnienie zawartej z Fundacją Polskiego Państwa Podziemnego umowy najmu” – kontynuował Kwaśniewski.

„Powinny zrozumieć, jak wielki błąd popełniają”

Prezes Ordo Iuris ma nadzieję, że sprawę uda się załatwić polubownie, tj. bez skierowania jej na drogę sądową. W związku z tym wystosował apel o następującą pomoc.

„To co można zrobić już dziś, to prosty telefon lub e-mail w naszej sprawie do Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego (numer telefonu: 22 620 12 80 lub 22 624 14 77; adres e-mail: [email protected]) i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (numer telefonu: 22 620 12 85 lub 22 620 12 87; adres e-mail: [email protected]) z żądaniem honorowania zawartych z nami umów. Wiem, że nie jesteśmy osamotnieni. Wierzę także, że obie te organizacje powinny zrozumieć, jak wielki błąd popełniają, usiłując bezprawnie wyrzucić nas z lokalu” – uzupełnił Kwaśniewski.

