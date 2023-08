Policja z Lubina zatrzymała 6 osób za pobicie. Agresorzy mieli od 12 do 16 lat

Nad sprawą pobicia, do którego doszło na terenie miasta, pracowali lubińscy policjanci. Jak wynikało ze zgłoszenia, grupa młodzieży po rozegranym meczu piłki nożnej zaatakowała swoich rówieśników. Kryminalni ustalili, że jeden ze sprawców zadzwonił po swoich kolegów po ty, aby pobić chłopców z drużyny przeciwnej. Rzekomym powodem miało być to, że pokrzywdzeni nie chcieli rozegrać kolejnego meczu.

Pobicie na boisku w Lubinie. Wszystko nagrały kamery



Zdarzenie miało miejsce około południa na boisku szkolnym przy ul. Kilińskiego w Lubinie. Zajście zostało zarejestrowane przez monitoring miejski, na którym widać, jak sprawcy biją pięściami i kopią swoje ofiary, powodując u nich uszkodzenie ciała. Wszystko trwało kilka minut. Napastnicy uciekli po interwencji pracowników MOPS -u.

Policjanci Wydziału Kryminalnego zdołali ustalić personalia wszystkich osób biorących udział w tym zdarzeniu. Są to nieletni mieszkańcy Lubina w przedziale wiekowym od 12 do 16 lat. Napastnicy zostali zatrzymani i umieszczeni w Policyjnej Izbie Dziecka w Legnicy. Następnie pięciu z nich funkcjonariusze doprowadzili do sądu. Z 12-latkiem policjanci przeprowadzili rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą w obecności rodziców i zgodnie z obowiązującymi przepisami materiały przekazali do sądu.

Pobicie w Lubinie. Pięciu nieletnich w ośrodkach wychowawczych



Zdecydowane działania funkcjonariuszy i restrykcyjne podejście sądu do takiego niepokojącego zachowania spowodowało, że pięciu nieletnich zostało już umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych na czas prowadzonego postępowania.

Jak zwróciła uwagę miejscowa policja, nie była to pierwsza sytuacja, w której uwagę zwracała agresja wśród osób nieletnich. Mundurowi ponowili swój apel do rodziców o rozmawianie z dziećmi, uświadamianie ich o konsekwencjach prawnych, a przede wszystkim przeciwdziałanie takim zachowaniom jak hejt, dyskryminacja, cyberprzemoc, wykluczanie czy mowa nienawiści i agresja.

Przypomnieli też, że osoby nieletnie, które dokonują czynów karalnych, nie są bezkarne, a zachowanie uderzające w godność i prawa drugiego człowieka, czy stosowanie przemocy, będzie traktowane przez policjantów restrykcyjnie i stanowczo.

