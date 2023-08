Dryfujące zwłoki kobiety nad Zalewem Zemborzyckim. Trwa ustalanie jej tożsamości

Osoba pływająca łódką po Zalewie Zemborzyckim w Lublinie zauważyła dryfujące po akwenie zwłoki kobiety w wieku około 60 lat. Ciało znajdowało się w zaroślach tuż obok brzegu. Obok biegnie chodnik i ścieżka rowerowa. Przy zwłokach znaleziono dokumenty, które prawdopodobnie należą do kobiety – poinformował portal spottedlublin.pl.

Ciało kobiety nad Zalewem Zemborzyckim

Na miejscu zdarzenia pojawiły się służby: policja, straż pożarna, pogotowie oraz nurkowie. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładne przyczyny i okoliczności tragedii oraz tożsamość kobiety. Wstępnie wykluczono, aby do śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.

To kolejne zwłoki wyłowione ze zbiornika wodnego w ostatnich dniach. W niedzielę 30 lipca po godzinie 4:30 w pobliżu tamy nad Zalewem Zemborzyckim ujawniono dryfujące ciało mężczyzny. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Mimo podjętej reanimacji nie udało się uratować życia 51-latka. W tym wypadku także funkcjonariusze prowadzili działania pod nadzorem prokuratora. Również zabezpieczono ciało do badań sekcyjnych. Była to siódma ofiara wody w sezonie na Lubelszczyźnie.

Policja o bezpieczeństwie nad wodą

Policja przypomina o zasadach bezpiecznej kąpieli. Należy robić to w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik oraz przestrzegać regulaminu. Ważne jest, aby pływać w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni czy nie wskakiwać rozgrzanym do wody lub pod wpływem alkoholu.

Funkcjonariusze apelują o nieskakanie w nieznanych miejscach czy niepływanie tam, gdzie jest dużo wodorostów, albo są zawirowania wody lub zimne prądy. Zaznaczają także, aby nie pływać na głębokiej wodzie na dmuchanych materacach oraz pilnować dzieci.

