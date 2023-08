„Putin chce wywołać chaos”. Morawiecki ostrzega przed „akcjami dywersyjnymi i sabotażowymi”

Mateusz Morawiecki wraz z prezydentem Litwy wzięli udział w konferencji, która została zorganizowana w Suwałkach. – Dzisiaj granice Polski i Litwy to granice wolnego świata powstrzymującego despotię ze wschodu. Trzeba to jasno powiedzieć, że właśnie na naszych granicach (…) zatrzymują się hybrydowe ataki, które obserwujemy od dwóch lat. Rosja i Białoruś zwiększają napór na granice, liczbę swoich prowokacji. Musimy mieć świadomość tego, że liczba tych prowokacji będzie rosła – powiedział premier polskiego rządu.

– Na tym polegają prowokacje, intrygi, knucie ze strony Łukaszenki i Putina. I na tym polegają działania operacyjne po ich stronie, żeby zdestabilizować, zasiać ferment, niepewność i jednocześnie pokazać słabość wschodniej flanki NATO naszym partnerom. Dlatego bardzo mocno przed tym przestrzegamy – kontynuował premier.

W dalszej części wystąpienia Mateusz Morawiecki wspomniał o relokacji najemników Grupy Wagnera na Białoruś. – My na te ruskie i białoruskie prowokacje, których instrumentem jest Grupa Wagnera, odpowiadamy zdecydowanie – podkreślił premier.

– Putin chce wywołać chaos, Łukaszenka widzi po stronie Grupy Wagnera sojuszników. (Wszystko – red.) po to, by zdestabilizować Polskę, Litwę i inne kraje. Co to oznacza? Z jednej strony wagnerowcy mogą być użyci do tego, żeby przepychać nielegalnych imigrantów, których są tysiące na Białorusi, do Polski. (…) Ale z drugiej strony, przestrzegam przed tym teraz, mogą przebierać się za nielegalnych imigrantów, żeby spróbować przeniknąć na terytorium Polski i innych krajów NATO. Po to, aby prowadzić akcje dywersyjne i sabotażowe, które mogą mieć dramatyczne konsekwencje – przestrzegł premier. Mateusz Morawiecki podkreślił, że rząd polski zareagował na to nowe zagrożenie, przesuwając wojsko na wschodnie terytoria Polski.

Więcej informacji wkrótce.