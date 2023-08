„Niedyskrecje wyborcze”. Prowincja jeszcze nie pokochała Tuska. Hołownia zboczy z Trzeciej Drogi?

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.



W najbliższych dniach liderzy Trzeciej Drogi mają zdecydować, czy podtrzymują chęć wspólnego startu w jesiennych wyborach parlamentarnych, czy też każda partia będzie walczyła o mandaty pod własnym szyldem. Kto będzie winien ewentualnemu zerwaniu koalicji?

Niektórzy politycy opozycji twierdzą, że Szymon Hołownia zaczął zachowywać się nieracjonalnie, bo chce pójść samodzielnie do wyborów i szuka pretekstu do zerwania porozumienia z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Stąd jego konfrontacyjne wypowiedzi, kwestionujące prawo PSL do przyjmowania na listy ludzi z nowych środowisk politycznych.

Jeden z rozmówców powiedział nam, że Hołownia, nawet jeżeli nie wejdzie do Sejmu, ale zdobędzie w samodzielnej walce ponad 3 proc. głosów, to będzie otrzymywał pieniądze dla partii z budżetu, co umożliwi mu sfinansowanie startu w wyborach prezydenckich 2025 roku.

Do samodzielnego startu w wyborach podobno namawiają Hołownię niektórzy kandydaci Polski 2050 na posłów.