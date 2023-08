Oprawcy Pioruna grozi więzienie. 68-latek z Radomia dostał dwa zarzuty

Prokuratura Okręgowa w Radomiu postawiła dwa zarzuty 68-letniemu mężczyźnie. Oprócz znęcania się nad psem, radomianin odpowie za nakłanianie świadków do składania fałszywych zeznań. Za pierwsze z tych przestępstw grozi mu osiem lat więzienia. Drugie zagrożone jest karą ośmiu lat pozbawienia wolności. 68-letni mężczyzna przebywa obecnie w areszcie. Akt oskarżenia został na początku sierpnia skierowany do sądu.

Ukradł szczeniaka i wyrzucił z II piętra

Dramat szczeniaka rozegrał się na początku czerwca. Pies został wyrzucony z drugiego piętra jednego z bloków socjalnych przy ul. Marii Gajl w Radomiu. Jak się okazało w toku dochodzenia, zwierzę wyrzucił 68-letni mężczyzna. Sprawca wcześniej znalazł błąkającego się psa na klatce schodowej i zabrał do mieszkania. Pozbył się go nad ranem, podczas libacji alkoholowej. W chwili zatrzymania mężczyzna miał około 1,5 promila alkoholu we krwi.

Wcześniej z okna bloku wyleciała szafka.– Pisk, skowyt, krzyki cierpiącego malucha postawiły na nogi całe osiedle. Mieszkańcy płakali, zdając nam relację – relacjonowała szefowa Fundacji dla Szczeniąt Judyta, Małgorzata Brzezińska.

Piorun walczy o sprawność

Ciężko rannym psem, któremu udzielili pomocy okoliczni mieszkańcy, zajęli się najlepsi specjaliści. Szczeniak miał złamany kręgosłup, co poskutkowało porażeniem kończyn tylnych. Pies prawdopodobnie do końca życia nie będzie w stanie samodzielnie chodzić.

Rehabilitanci współpracujący z Fundacją dla Szczeniąt Judyta nie poddają się jednak i podejmują próby wzbudzenia chodu rdzeniowego. „Na razie dzieciaczek ciągnie za sobą tył, ale rehabilitanci każdego dnia pracują nad zbudowaniem masy mięśniowej. Piorunek będzie sparaliżowany do końca życia. Jeśli nie uda się wypracować chodu rdzeniowego czeka go życie na wózku” – relacjonowała 6 lipca Fundacja dla Szczeniąt Judyta.

