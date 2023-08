Turystyczna zadyszka, strategie wagnerowców i Petru batem na Konfederację. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Turystyczna zadyszka nad Bałtykiem”. Najpiękniejsze plaże z drobnym piaskiem, nowoczesne kurorty, znakomita obsługa, dobre jedzenie… To prawdziwe opinie Niemców i Czechów o naszym wybrzeżu. A Polacy? Wciąż są na Bałtyk obrażeni. Więcej w tekście Katarzyny Świerczyńskiej.

Co jeszcze w nowym wydaniu „Wprost”

„Testowanie Polski”. Gen. Bogusław Pacek, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego w rozmowie z Agnieszką Szczepańską analizuje między innymi powody i konsekwencje przekroczenia polskiej granicy przez białoruskie śmigłowce.

„Data wyborów”. – Nie zmieniliśmy zdania na temat daty wyborów. Planujemy je na 15.10. Nie będziemy ich przesuwać ze względu na marsz Tuska – zapowiada polityk z otoczenia prezesa PiS w tekście Joanny Miziołek.

„Polacy nie mogą zagłosować na nienawistnika”. – Jestem przekonany, że wygramy. Polacy nie mogą zagłosować na nienawistnika, na człowieka, który przyjechał podpalać Polskę – mówi Elizie Olczyk Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

„Zahartowani w zabijaniu”. – Wagnerowcy to realne zagrożenie dla Polski. Ci ludzie skutecznie działali w Ukrainie, w Afryce, potrafią to robić również w Europie – ostrzega w wywiadzie Marcina Makowskiego Naval, weteran jednostki GROM.

„Walczący z Konfederacją”. W biznesie się chyba się nudził skoro postanowił sprawdzić się w polityce. Nie poszło mu najlepiej, ale Ryszard Petru chce wrócić do działalności publicznej. Jego burzliwą przeszłość i plany na świetlaną przyszłość opisuje Eliza Olczyk.

„Arabscy turyści w Zakopanem”. Od kilku lat Zakopane cieszy się coraz większym powodzeniem wśród turystów z Bliskiego Wschodu, a widok kobiet w hidżabach czy burkach na Krupówkach miejscowym już spowszedniał. O modzie na polskie Zakopane wśród arabskich turystów opowiada Katarzynie Świerczyńskiej Elżbieta Wójtowicz, prezeska Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

„Harcerstwo wypełnia lukę”. W wywiadzie Krystyny Romanowskiej Agata Stola, terapeutka z warszawskiego Instytutu SPLOT, wymienia m. in korzyści, jakie nastolatki wynoszą z członkostwa w harcerstwie oraz wyjazdów na obozy i biwaki.

„Żadne środowisko nie jest moim”. – Są ludzie lepiej ukształtowani ode mnie, żeby być rodzicem. Ale robię wszystko, żeby moje dziecko czuło się bezpiecznie i jego potrzeby były zaspokojone – mówi Wiktorowi Krajewskiemu Katarzyna Warnke, aktorka.

„Miliony od szejków płyną do kolarstwa”. W tegorocznym Tour de Pologne jechały drużyny wspierane przez trzy państwa arabskie. W peletonie nie było jednak żadnego kolarza z tych krajów. Nowy model finansowania sportu opisuje Michał Banasiak.

„Polska dołącza do elitarnego grona”. Wkrótce Polska będzie użytkownikiem samolotów wczesnego ostrzegania i dowodzenia, które kryją się pod anglojęzycznym skrótem AWACS. Zakup w trakcie. O szczegółach i potencjalnych korzyściach pisze Łukasz Pacholski.

„Tak to się robi w Gruzji”. Masowe protesty pod hasłem „Rosja to wróg, a nie gość” zniechęciły Rosjan do wypoczynku w Gruzji. Batumi znika z listy portów odwiedzanych przez statki turystyczne z Rosji. Co dalej? – zastanawia się Jakub Mielnik.

„Noc, która w 2016 roku zmieniła Turcję”. W czasie puczu w lipcu 2016 r. wielu obrońców prezydenta Erdogana wcale nie popierało jego samego, a jedynie ideę, że prezydenta mogą sobie wybrać – wspomina Miłosz Szymański.

„Kołyska czy grób narodu polskiego”. Agnieszka Cubała, badaczka dziejów powstania warszawskiego, w rozmowie z Magdaleną Frindt wraca do sporów o jego sens, ale mocno podkreśla też znaczenie i wpływ tego zrywu na naszą świadomość narodową.

„Mistrzowskie początki”. O debiutanckiej powieści wybitnego afroamerykańskiego pisarza Colsona Whiteheada i wczesnej książce Maggie Shipstead, nowej literackiej gwiazdy. Tytuły do zapamiętania: „Intuicjonistka” i „Zaskocz mnie”. Poleca Leszek Bugajski.

„Kolorowe życie pod presją”. Roksana Węgiel ma zaledwie 18 lat, a już jest jedną z najważniejszych gwiazd polskiej estrady. Wydaje drugą płytę, a Katarzynie Burzyńskiej-Sychowicz opowiada o hejcie, sposobach szukania spokoju i w ogóle o życiu.

