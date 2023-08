Szef MSWiA: ABW zatrzymała kolejną osobę podejrzaną o udział w rosyjskiej siatce szpiegowskiej

„ABW zatrzymała kolejnego, szesnastego już, podejrzanego o udział w rosyjskiej siatce szpiegowskiej. Białorusin Mikhail A. brał udział w rozpoznawaniu obiektów militarnych i portów. Realizował też działania propagandowe na rzecz Rosji. Trafił do aresztu” – poinformował w mediach społecznościowych minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Szef MSWiA dodał hasztag: Skutecznie Chronimy Polskę.

Kim jest Mikhail A., Białorusin podejrzany o szpiegostwo?

Śledztwo w tej sprawie prowadzi ABW pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Do zatrzymania Białorusina doszło 1 sierpnia. Mężczyzna przejechał do Polski w 2021 r. Wcześniej przez kilka lat mieszkał w Rosji, m.in. w Moskwie i Sankt Petersburgu. W Rosji odbył karę sześciu lat więzienia. 39-latek utrzymywał kontakty z Rosjanami, z którymi spotykał się w Sankt Petersburgu i na Krymie.

Mikhail A. po przyjeździe do Polski nawiązał kontakt z koordynatorem siatki szpiegowskiej. Do jego zadań należało rozpoznawanie infrastruktury krytycznej, w tym obszarów i obiektów militarnych oraz portów morskich, a także prowadzenie działań propagandowych. Białorusin za swoje działania otrzymywał systematyczne wynagrodzenie. Starał się działać w taki sposób, aby uniemożliwić jego identyfikację i wykrycie.

39-latek często zmieniał środki łączności i niszczył ślady swojej działalności przestępczej. Miał świadomość, że za wykonywanie działań grozi mu więzienia. Mężczyzna częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Mikhail A. usłyszał zarzut brania udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Polsce i został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

16 zatrzymanych w śledztwie dotyczącym rosyjskiej siatki szpiegowskiej

Poprzedniego członka siatki szpiegowskiej zatrzymano 21 czerwca. Podejrzany przyjechał do Polski w 2019 r. i nawiązał kontakt z koordynatorem siatki szpiegowskiej, a za realizację skierowanych przeciw Polsce zadań, polegających m.in. na prowadzeniu obserwacji infrastruktury krytycznej – obiektów militarnych i portów morskich, otrzymywał systematyczne wynagrodzenie. Mężczyznę 23 czerwca aresztowano tymczasowo na okres trzech miesięcy.

Do wcześniejszego zatrzymana też doszło w czerwcu. Rosjanin usłyszał zarzuty dotyczące współpracy z rosyjskimi służbami specjalnymi. Zatrzymany był zawodowym sportowcem pierwszoligowego klubu. Przyjechał do Polski w październiki 2021 r. i realizował zlecone zadania na rzecz obcego wywiadu. Polegały one m.in. na rozpoznawaniu infrastruktury krytycznej w kilku województwach, za co był systematycznie wynagradzany. Mężczyznę także tymczasowo aresztowano na trzy miesiące.

Czytaj też:

W Polsce zobaczymy nowe tabliczki z napisem „Zakaz fotografowania”. Będą nam grozić karyCzytaj też:

Rosyjski szpieg zatrzymany w Polsce. Pieskow o „rusofobicznej postawie”