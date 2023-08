Pościg za uciekinierami z poprawczaka, jeden nie żyje. Komunikat policji

W piątek 4 sierpnia z zakładu poprawczego w Trzemesznie (powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie) uciekło czterech mężczyzn – trzech w wieku 18 lat i jeden 20-latek. Na chwilę obecną nie wiadomo, w jakich okolicznościach opuścili budynek. Wychowanków poszukiwali pracownicy zakładu, a o zdarzeniu została poinformowana również policja, której funkcjonariusze rozpoczęli swoje działania.

Czterech mężczyzn uciekło z poprawczaka. 20-latek nie żyje

W trakcie ucieczki dwóch mężczyzn – 18-latek i 20-latek – próbowali przepłynąć wpław Jezioro Popielewskie. Jest to najgłębsze jezioro w Wielkopolsce, którego średnia głębokość wynosi ok. 12 m. Młodszy z mężczyzn zdał sobie sprawę, że nie zdoła dopłynąć do drugiego brzegu i zawrócił. Został zatrzymany przez pracowników poprawczaka.

20-latek zaczął tonąć. Na miejsce zdarzenia zostali natychmiast wezwani strażacy, którzy zdołali wyciągnąć mężczyznę na brzeg. Niestety, resuscytacja krążeniowo-oddechowa zakończyła się niepowodzeniem. Mężczyzna zmarł.

Ucieczka z poprawczaka. Policja informuje o zakończeniu poszukiwań

W sobotę Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie wydała krótki komunikat w sprawie, w którym poinformowano o znalezieniu kolejnych dwóch uciekinierów.

„Dzisiaj policjanci referatu patrolowo-interwencyjnego z Gniezna zatrzymali dwóch poszukiwanych od wczoraj 18-latków. Przypomnijmy, młodzi mężczyźni uciekli z Zakładu Poprawczego w Trzemesznie. Do obydwu zatrzymań doszło na terenie Gniezna. Pierwszy został zatrzymany po godzinie 6:00, drugi około 8:00” – czytamy.

